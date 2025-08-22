Δικαστική επιτροπή στην Καλιφόρνια απέρριψε χθες Πέμπτη αίτημα αποφυλάκισης υφ’ όρον του Έρικ Μενέντεζ, πασίγνωστου στις ΗΠΑ διότι μαζί με τον αδελφό του Λάιλ δολοφόνησαν τους πλούσιους γονείς τους σε οίκημα στο Μπέβερλι Χιλς πριν από 35 και πλέον χρόνια.

Η ακρόαση αποφυλάκισης για τον αδελφό του, ο οποίος κρατείται στην ίδια φυλακή στο Σαν Ντιέγκο, έχει οριστεί για το πρωί της Παρασκευής.

Ο λόγος της απόρριψης

Οι επίτροποι έκριναν ότι ο Μενέντεζ δεν πρέπει να αποφυλακιστεί ύστερα από μια ολοήμερη ακρόαση, κατά την οποία τον ρώτησαν για τους λόγους που διέπραξε το έγκλημα και για τις παραβιάσεις των κανονισμών στη φυλακή. Απέρριψαν την αποφυλάκιση παρά τη σθεναρή υποστήριξη μελών της οικογένειας που εδώ και μήνες συνηγορούν υπέρ της απελευθέρωσής του.

Ο επίτροπος Ρόμπερτ Μπάρτον τόνισε ότι ο κύριος λόγος της απόρριψης της αίτησης δεν ήταν η σοβαρότητα του εγκλήματος, αλλά η συμπεριφορά του Μενέντεζ στη φυλακή. Η επανειλημμένη χρήση κινητού τηλεφώνου θεωρήθηκε «εγωιστική» και ένδειξη ότι ο Μενέντεζ πιστεύει πως οι κανόνες δεν ισχύουν γι’ αυτόν. «Σε αντίθεση με όσα πιστεύουν οι υποστηρικτές σου, δεν υπήρξες υπόδειγμα κρατουμένου, και ειλικρινά αυτό το βρίσκουμε ανησυχητικό», είπε ο Μπάρτον.

Οι ακροάσεις αυτές αποτέλεσαν το πλησιέστερο βήμα προς την ελευθερία τους εδώ και σχεδόν 30 χρόνια από τις καταδίκες τους.

Οι αδελφοί καταδικάστηκαν σε ισόβια το 1996 για τη δολοφονία του πατέρα τους, Χοσέ Μενέντεζ, και της μητέρας τους, Κίτι Μενέντεζ, στη βίλα τους στο Μπέβερλι Χιλς. Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι οι αδελφοί ενήργησαν σε αυτοάμυνα έπειτα από χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα τους, ενώ οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι στόχος τους ήταν μια πολυεκατομμυρίων δολαρίων κληρονομιά.

Τον Μάιο, δικαστής μείωσε τις ποινές τους, δίνοντάς τους άμεση δυνατότητα για αίτηση αποφυλάκισης.

Ο Έρικ Μενέντεζ μίλησε σε δύο επιτρόπους, παρουσιάζοντας την πιο λεπτομερή εξιστόρηση των τελευταίων ετών για το πώς μεγάλωσε, γιατί έκανε τις επιλογές που έκανε και πώς άλλαξε μέσα στη φυλακή. Σημείωσε ότι η ακρόαση συνέπεσε σχεδόν ακριβώς με τα 36 χρόνια από τη δολοφονία των γονιών του — στις 20 Αυγούστου 1989.

Το σωφρονιστικό τμήμα της Πολιτείας επέλεξε έναν μόνο δημοσιογράφο να παρακολουθήσει μέσω βιντεοδιάσκεψης και να μεταφέρει τις λεπτομέρειες στον υπόλοιπο Τύπο.

Σήμερα η ακρόαση του Λάιλ

Σήμερα, Παρασκευή, ο Λάιλ Μενέντεζ θα εμφανιστεί μέσω βιντεοδιάσκεψης για τη δική του ακρόαση αποφυλάκισης. Οι δύο αδελφοί εξακολουθούν να έχουν ανοιχτή αίτηση habeas corpus, που κατατέθηκε τον Μάιο του 2023, ζητώντας αναθεώρηση των καταδικών τους με βάση νέα στοιχεία που στηρίζουν τους ισχυρισμούς τους για σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα τους.

Η υπόθεση έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του κόσμου εδώ και δεκαετίες και έχει εμπνεύσει ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικά αφιερώματα και δραματοποιήσεις, όπως τη σειρά του Netflix «Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story».

Η ευρύτερη αναγνώριση των αδελφών ως θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης έχει επίσης συμβάλει στη συσπείρωση υποστήριξης για την απελευθέρωσή τους, με κάποιους από τους υποστηρικτές τους να ταξιδεύουν μέχρι το Λος Άντζελες για να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις και να παρακολουθήσουν τις δικαστικές διαδικασίες.