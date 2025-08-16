«Οι περισσότεροι επενδυτές δεν θα μάντευαν ποτέ ποια είναι η πιο «καυτή» χρηματιστηριακή αγορά στον κόσμο το 2025. Να ένα στοιχείο: πριν από δέκα χρόνια βρισκόταν σχεδόν σε χρεοκοπία. Η απάντηση είναι η Ελλάδα»,

Με αυτά τα λόγια ξεκινά το Forbes άρθρο του για το «θαύμα της ελληνικής αγοράς» και εξηγεί: ο δείκτης MSCI Greece έχει σημειώσει άνοδο άνω του 70% φέτος, περισσότερο από το διπλάσιο της απόδοσης των ευρύτερων ευρωπαϊκών δεικτών και πολύ μπροστά από τον S&P 500.

Το Forbes υπενθυμίζει ότι μόλις πριν από μια δεκαετία, η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, καταδικασμένη σε τρία πακέτα διάσωσης και με τις αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων να διαμορφώνονται πάνω από 36%. Σήμερα, δανείζεται με επιτόκια χαμηλότερα κατά 0,50% από των Ηνωμένων Πολιτειών και αντίστοιχα με της Γαλλίας, ενώ το χρηματιστήριό της γνωρίζει άνθηση.

Από την κρίση στη «θεαματική» ανάκαμψη

Η παγκόσμια ύφεση του 2009 αποκάλυψε χρόνια υπερβολικών δαπανών και αδύναμης φορολογικής επιβολής στην Ελλάδα, πυροδοτώντας μια πλήρη κρίση δημόσιου χρέους. Μέχρι το 2012, η χώρα είχε αποδεχθεί τρία πακέτα διάσωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ, ενώ η φημολογία ότι θα εκδιωχθεί από το ευρώ ήταν έντονη. Η οικονομία κατέρρευσε. Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 28%, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε περίπου κατά 27% από το υψηλότερο στο χαμηλότερο σημείο, και σχεδόν τα μισά περιουσιακά στοιχεία στους ισολογισμούς των τραπεζών ήταν μη εξυπηρετούμενα.

Οι επώδυνες μεταρρυθμίσεις ήταν αναπόφευκτες., συνεχίζει το άρθρο: οι δανειστές πίστευαν ότι η λιτότητα ήταν η λύση και ανάγκασαν την Ελλάδα να υλοποιήσει πολιτικά αντιδημοφιλείς αλλά οικονομικά αναγκαίες δομικές αλλαγές. Ο δημοσιονομικός προϋπολογισμός περικόπηκε, οι μη ανταγωνιστικοί μισθοί μειώθηκαν, η φορολογική είσπραξη εφαρμόστηκε με αυστηρότητα και η εκτεταμένη διαφθορά αντιμετωπίστηκε. Στην αρχή, τα μέτρα λιτότητας βάθυναν την ύφεση, αλλά έθεσαν τις βάσεις για μια θεαματική ανάκαμψη.

Την τελευταία δεκαετία, η κυβέρνηση προώθησε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εκσυγχρόνισαν την οικονομία. Η ταχεία ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης myDATA βελτίωσαν τα φορολογικά έσοδα. Η ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού του Πειραιά και των περιφερειακών αεροδρομίων προσέλκυσε ξένες επενδύσεις και αναβάθμισε τις υποδομές. Αλλαγές στη νομοθεσία περί πτωχεύσεων επέτρεψαν στις ελληνικές τράπεζες να εκκαθαρίσουν τα «κόκκινα» δάνεια, μειώνοντας τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων από 49% σε περίπου 3% για τις μεγαλύτερες τράπεζες.

Μια έκρηξη τουρισμού μετά την πανδημία βοήθησε επίσης στην ανάπτυξη. Τα πρόσθετα έσοδα και οι μεταρρυθμίσεις είχαν ουσιαστική επίδραση. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας έπεσε από πάνω από 200% σε περίπου 153%, η ανεργία μειώθηκε στο 7,9% και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη ΑΕΠ 2,3% το 2025, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Το ράλι του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η χρηματιστηριακή αγορά αντάμειψε τη βελτιωμένη προοπτική. Η απόδοση του Global X Greece ETF, με σύμβολο GREK, αντικατοπτρίζει τη βελτίωση. Έχει αυξηθεί κατά 70% το 2025 έναντι 25% της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς. Την υπεραπόδοση οδηγούν οι τράπεζες, που αποτελούν το 50% της στάθμισης του χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με τον Malcolm Dorson, επικεφαλής αναδυόμενων αγορών στη Global X, οι ελληνικές μετοχές προσφέρουν μια ελκυστική επενδυτική ευκαιρία που συνδυάζει τις προοπτικές ανάπτυξης των αναδυόμενων αγορών με τη σταθερότητα των ανεπτυγμένων. Ο Dorson πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο ανόδου, σημειώνοντας ότι η «πιθανή αναταξινόμηση των ελληνικών μετοχών σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς από τη FTSE Russell και την MSCI θα μπορούσε να προσελκύσει σημαντικές παθητικές εισροές».

Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές. Το GREK διαπραγματεύεται με λόγο τιμής προς κέρδη 9,7 έναντι 14,8 του Vanguard FTSE Europe ETF. Αυτή η «έκπτωση», σε συνδυασμό με μερισματική απόδοση 4%, έχει προσελκύσει τόσο επενδυτές με στρατηγική momentum όσο και επενδυτές αξίας.

Ποιοι θα πρέπει να εξετάσουν τις ελληνικές μετοχές; Μπορεί να προσελκύσουν επενδυτές momentum που αναζητούν διαφοροποίηση και ακολουθούν τη φιλοσοφία του Peter Lynch «ανάπτυξη σε λογική τιμή». Η Ελλάδα προσφέρει οικονομική επέκταση, αύξηση εταιρικών κερδών και χρηματιστηριακή αγορά που διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση σε σχέση με μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Αν και τα κέρδη ίσως να μην ταιριάξουν με τις εκρηκτικές αποδόσεις των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών, οι αποτιμήσεις είναι πολύ πιο μετριοπαθείς, προσφέροντας την ευκαιρία να επωφεληθεί κανείς από την ανάπτυξη χωρίς να πληρώνει υπερβολικό τίμημα.

Πηγή: ot.gr