Στοίβες από pancakes, πυραμίδες από γλυκά, τεράστια δοχεία με αυγά scrambled, ατελείωτες σειρές από φρούτα, αλλαντικά και τυριά. Οι μπουφέδες πρωινού, σήμα κατατεθέν της πολυτέλειας στα ξενοδοχεία ανά τον κόσμο, υπόσχονται αφθονία, συχνά όμως καταλήγουν σε υπερβολή. Πίσω από τη γοητεία τους κρύβεται μια πιο σκοτεινή αλήθεια: η σπατάλη τροφίμων.

Σύμφωνα με την Έκθεση Δείκτη Σπατάλης Τροφίμων 2024 του UNEP, 1,05 δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων σπαταλήθηκαν παγκοσμίως το 2024, εκ των οποίων το 28% προήλθε από την εστίαση. Οι μπουφέδες πρωινού είναι από τους μεγαλύτερους «ενόχους», καθώς παράγουν πάνω από διπλάσια ποσότητα απορριμμάτων σε σχέση με τα πιάτα που κάποιος παραγγέλνει, περίπου 300 γραμμάρια έναντι 130 γραμμαρίων.

«Πάρτε μόνο ό,τι μπορείτε να φάτε»

«Σπατάλη τροφίμων σημαίνει σπατάλη πόρων όπως γης, νερού, ενέργειας και εργασίας, ενώ όταν καταλήγει σε χωματερές εκπέμπει αέρια του θερμοκηπίου που βλάπτουν τον πλανήτη και τη βιοποικιλότητα», λέει η Jocelyn Doyle, επικεφαλής marketing & επικοινωνίας στο Sustainable Restaurant Association. «Η μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι ένας ισχυρός τρόπος για να κάνουμε τη διαφορά και το πρωινό είναι ένα έξυπνο σημείο εκκίνησης» προσθέτει.

Ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο υιοθετούν πλέον διακριτικές επιλογές για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο αναφέρει το δημοσίευμα του BBC.

Τα Scandic Hotels στη Βόρεια Ευρώπη μειώνουν το μέγεθος σε κέικ, γλυκά και muffins, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να πάρουν περισσότερα εφόσον το επιθυμούν.

Τα ξενοδοχεία Ibis, μια γαλλική αλυσίδα οικονομικών ξενοδοχείων με παρουσία σε 70 χώρες, χρησιμοποιούν μικρότερα πιάτα για να περιορίσουν την υπερβολή.

Το Hilton Frankfurt σερβίρει τρόφιμα σε προκαθορισμένες μερίδες, όπως γιαούρτια και φρουτοσαλάτες.

Το Novotel Bangkok Sukhumvit αναρτά ευγενικές υπενθυμίσεις κοντά στους σταθμούς του μπουφέ: «Πάρτε μόνο ό,τι μπορείτε να φάτε»

Γιατί τρώμε πολύ;

Σύμφωνα με την Dr. Kelly L Haws, ειδική στη συμπεριφορά καταναλωτών, οι μπουφέδες συχνά οδηγούν σε υπερφαγία λόγω του «φαινομένου της ποικιλίας», όσο περισσότερες επιλογές, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση.

«Η αυτοεξυπηρέτηση οδηγεί επίσης σε υπερμεγέθεις μερίδες, καθώς οι άνθρωποι κάνουν λάθος εκτίμηση του μεγέθους της μερίδας», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η αφθονία των μπουφέδων πρωινού μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές να «παίρνουν περισσότερο φαγητό, να καταναλώνουν περισσότερο και να νιώθουν λιγότερες ενοχές για τη σπατάλη αυτού του».

Η επιθυμία να «πάρει κανείς τα λεφτά του πίσω» από έναν μπουφέ με σταθερή τιμή ενισχύει την τάση για υπερκατανάλωση. Και ακόμη κι εκείνοι που γνωρίζουν τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής μπορεί να υποτιμούν τον αντίκτυπο της δικής τους σπατάλης τροφίμων. «Τα ταξίδια ενεργοποιούν μια “νοοτροπία διακοπών” όπου η υπερβολή φαίνεται δικαιολογημένη», λέει η Haws.

Τι μπορεί να γίνει

Εδώ είναι που μικρές αλλά στρατηγικές παρεμβάσεις λειτουργούν ως «ωθήσεις» (nudges) που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της σπατάλης χωρίς να μειώνεται η ικανοποίηση των επισκεπτών.