Η Σύμη σάς περιμένει να την επισκεφθείτε για να γνωρίσετε το νεοκλασικό κόσμημα του Αιγαίου με τα αρχοντικά και ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του Αιγαίου, τη Μονή του Πανορμίτη. Να πεζοπορήσετε στο κυπαρισσόδασος, να κολυμπήσετε στον Άη Γιώργη τον Δυσάλωνα και να δοκιμάσετε συμιακό γαριδάκι και αχταπομακαρουνάδα.

Τι να κάνετε

• Να εξερευνήσετε το λιμάνι του Γιαλού και το Χωριό, τους δύο βασικούς οικισμούς της Σύμης που συνδέονται με μια σκάλα 450 σκαλοπατιών, την Καλή Στράτα. Και στους δύο οικισμούς θα δείτε τα περίφημα νεοκλασικά της Σύμης, που χτίστηκαν μέσα σε λίγες δεκαετίες, από τα τέλη του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα.

Η αστική αυτή αρχιτεκτονική σε τόνους λουλακί και ώχρας, με αέτωμα και μια στρογγυλή τρύπα στη μέση –το λεγόμενο «μάτι του βοδιού»– για εξαερισμό, που καμία σχέση δεν είχε με τα ελληνικά νησιά, προέκυψε από τα ταξίδια που έκαναν οι ντόπιοι έμποροι σφουγγαριών στη δυτική Ευρώπη και τη Σμύρνη.

Ο Γιαλός είναι ένας αμιγώς νεοκλασικός οικισμός, ενώ το Χωριό έχει προνεοκλασικά παραδοσιακά νησιώτικα σπίτια, αλλά και καστρόσπιτα φρουριακής αρχιτεκτονικής.

Στο Χωριό περάστε από το Αρχαιολογικό Μουσείο (τηλ. 22460-70010) με τα ναυτικά εξαρτήματα και το γυναικείο ακρόπρωρο, στον Γιαλό απολαύστε το πέτρινο ρολόι, που το 1880 δωρίστηκε από μια συμιακή οικογένεια στο νησί.

• Σε κοντινή απόσταση από το Χωριό και τον Γιαλό βρίσκεται το Πέδι, ένας μικρός παραθαλάσσιος οικισμός σε κλειστό όρμο, με καταλύματα και καφέ.

• Η Μονή του Πανορμίτη, σε κλειστό κόλπο στον νότο της Σύμης, είναι από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του Αιγαίου. Μια εκτεταμένη κοινότητα με πρωταγωνιστή το επιβλητικό νεοκλασικό καμπαναριό, δωμάτια και τον Φούρνο του Πανορμίτη (τηλ. 22460-70070).

• Το μεγάλο κυπαρισσόδασος με αυτοφυή κυπαρίσσια που αναπτύχθηκαν σε βραχώδες έδαφος. Αξίζει να το απολαύσετε με μια πεζοπορία προς το μοναστήρι του Μικρού Σωτήρη.

• Στον Γιαλό θα δείτε το κτίριο όπου υπογράφηκε η παράδοση των Δωδεκανήσων στους Συμμάχους το 1945, το λεγόμενο «Κατερινέτες».

• Η γνωστότερη παραλία του νησιού είναι ο Άη Γιώργης Δυσάλωνας, με τον κάθετο βράχο ύψους 300 μέτρων. Βουτήξτε επίσης στην Αγία Μαρίνα και στον Άγιο Νικόλαο, στη Νανού, στη Μαραθούντα με τις ζωηρές κατσίκες, στη Γυάλα, στην αρχή του Νημποριού και στο Τολί. Σε κάποιες παραλίες πάει αυτοκίνητο, ενώ σε άλλες η πρόσβαση γίνεται με σκάφος.

Ιδιαίτερη εμπειρία

Εξερευνήστε τις παραλίες της Σύμης παρέα με τον Ποσειδώνα, το 17 μέτρων ξύλινο σκάφος που για περισσότερα από 30 χρόνια οργώνει τις θάλασσες, δείχνοντας τις ομορφιές της Σύμης σε Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Θα δείτε παραλίες όπως είναι ο Άγιος Αιμιλιανός, ο Άγιος Βασίλειος, η Φωκοσπηλιά, το νησί Σεσκλί, ο Άη Γιώργης Δυσάλωνας. Τηλ. 22460-71329.

Του αλμυρού και του γλυκού

Η Σύμη φημίζεται για το γαριδάκι της, το οποίο βέβαια ψαρεύεται και στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων, για την παλαμιδόσουπα, την αχταπομακαρουνάδα, τη φάβα ξεροτηγάνιση και το κατσικάκι του Παερμιώτη. Έχει όμως και ζαχαροπλαστική κουλτούρα, με βουτήματα βουτυρένια και αμμωνιακένα, γλυκά ραβανί, κρέμα μουχαλεμπί και παγωτό από φρέσκο αγελαδινό γάλα.