Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε χθες σε δύο κρίσιμες τηλεδιασκέψεις – των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος – με αντικείμενο την αποτίμηση των επαφών για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Στην τοποθέτησή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη επίτευξης άμεσης εκεχειρίας.

Ικανοποίηση για τη στήριξη των ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ενώ επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση για το απαραβίαστο των συνόρων, αρχή που – όπως τόνισε – αποτελεί θεμέλιο της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας.

Αποτίμηση των συναντήσεων στην Ουάσιγκτον

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενημερώθηκαν λεπτομερώς για τις συναντήσεις στην Ουάσιγκτον και συζήτησαν τις επόμενες κινήσεις της Δύσης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η προοπτική συνάντησης Ζελένσκι – Πούτιν

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι μετά τις χθεσινές διαβουλεύσεις υπάρχει πλέον «ορατότητα» για τα επόμενα βήματα, επισημαίνοντας πως είναι θετικό το γεγονός ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια απευθείας συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο άμεσο μέλλον.