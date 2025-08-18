Η αεροπορική εταιρεία Ryanair τον Απρίλιο του 2026 θα δημιουργήσει μία νέα βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων, με τρία νέα αεροσκάφη B737-800, επένδυση που υπολογίζεται στα 300 εκατ. δολάρια και η οποία θα υποστηρίξει πάνω από 3.000 θέσεις εργασίας. Όπως ανακοινώθηκε, η νέα βάση της Ryanair στα Τίρανα θα επεκτείνει το μερίδιο αγοράς της αεροπορικής εταιρείας στην Αλβανία, με πάνω από 450 εβδομαδιαίες πτήσεις σε 33 δρομολόγια για τη θερινή περίοδο του 2026, συμπεριλαμβανομένων 10 νέων δρομολογίων προς Μπέρμιγχαμ, Δουβλίνο, Μιλάνο, Μάλτα, Νάπολη, Πεσκάρα, Πόζναν, Τεργέστη, Τορίνο και Βερόνα, καθώς και αυξημένη συχνότητα πτήσεων σε 9 υφιστάμενες διαδρομές όπως το Μπάρι, το Λονδίνο, η Πράγα, η Στοκχόλμη και η Βαρσοβία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, δήλωσε ότι η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των επιβατών στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων σε 5 εκατ. ετησίως, καθώς και στην εγκατάσταση έως και 6 αεροσκαφών στα Τίρανα, επένδυση που εκτιμάται στα 600 εκατ. δολάρια, η οποία θα προσθέσει πάνω από 20 νέους προορισμούς έως το 2030, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι η Αλβανία θα διατηρήσει τα τρέχοντα χαμηλά κόστη πρόσβασης.

Τέλος, ο κ. O’Leary τόνισε, ότι η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στην επέκταση των λειτουργικών δυνατοτήτων του Αεροδρομίου με έργα, όπως η δια πλάτυνση του διαδρόμου, η δημιουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης και διάδρομων τροχοδρόμησης, καθώς και η επέκταση του τερματικού σταθμού.

Εν τω μεταξύ σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου είχε αναφέρει πως «παρατηρούμε ισχυρές κρατήσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής… Οι τιμές παραμένουν σταθερές», προσθέτοντας ότι οι κρατήσεις ήταν περίπου 1% υψηλότερες από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η επίτευξη του καλοκαιρινού στόχου θα εξαρτηθεί από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής για το υπόλοιπο του δεύτερου τριμήνου της αεροπορικής εταιρείας, το οποίο λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, είπε.

