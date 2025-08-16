Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός το Σάββατο 16 Αυγούστου, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με τη θερμοκρασία να κινείται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται η εκδήλωση βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων σε ορεινές περιοχές, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Τοπικές νεφώσεις στα βόρεια

Στα περισσότερα τμήματα της χώρας ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες νεφώσεις. Στα βόρεια ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα πιο έντονες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως σε ορεινές περιοχές. Στα βορειοδυτικά ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Έως 7 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάνουν τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι ισχυρότεροι, 5 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις. Στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 34 και 35 βαθμών Κελσίου, τοπικά έως 36. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 31 με 33 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί χαμηλότερα, στους 28 με 30 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα ανατολικά, πρόσκαιρα, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου – Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος αλλά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Στα δυτικά αρχικά βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση – Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5, στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου – Στη δυτική Μακεδονία από 17 έως 30 με 31.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά – Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και, από το μεσημέρι, δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 και στη δυτική Στερεά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στη Θεσσαλία, κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ – Στις Σποράδες, στην Εύβοια και στον Ευβοϊκό κόλπο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου – Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος, αλλά στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι-βορειοδυτικοί 5 με 6, στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ – Στην Κρήτη δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και, τοπικά, στην Κρήτη 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ – Στα Δωδεκάνησα δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση του meteo.gr για το Σάββατο (16/8)

Νεφώσεις αναμένονται, το Σάββατο (16/8), στο βόρειο Αιγαίο που σταδιακά θα επεκταθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία στη δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 36, στη Θεσσαλία από 20 έως 35, στην Ήπειρο από 19 έως 35, στη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο από 20 έως 36, στη υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 35, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 29 και στην Κρήτη από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με το meteo.gr, θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Επίσης, στο νότιο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και, πρόσκαιρα, στα ανατολικά του τμήματα έως 6 μποφόρ. Ακόμα, στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως, από το μεσημέρι, θα γίνουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.