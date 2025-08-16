Το Kournos Music Festival είναι ένας ιδιαίτερος πολιτιστικός θεσμός που γεννήθηκε στη Λήμνο το 2021, με όραμα να φέρει τη μουσική, και ιδιαίτερα τη λόγια μουσική, στο κέντρο της τοπικής ζωής.

Στην φετινή, πέμπτη διοργάνωση του κορυφαία στιγμή θα αποτελέσει παρουσία του Νίκου Ξυδάκη σε μια σύμπραξή του με τον κιθαρίστα και ερμηνευτή Νίκο Αντωνόπουλο, τον σολίστ του ακορντεόν Κωνσταντίνο Ζιγκερίδη και τη γλύπτρια Εύα Παπαμαργαρίτη.

Η παράσταση «Μανία / (Μουσική) Γεωπονία», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, θα μεταμορφώσει τον κήπο του ειδικού σχολείου στο Ρεπανίδι Λήμνου σε έναν τόπο όπου ήχος, ποίηση και γλυπτική αλληλεπιδρούν με έναν μοναδικό τρόπο, όπως μας τον περιγράφει ο ίδιο ο συνθέτης και τραγουδιστής.

Πώς ήταν η εμπειρία της συνεργασίας σας με τους Νίκο Αντωνόπουλο, Κωνσταντίνο Ζιγκερίδη; Τι καινούργιο έφεραν αυτοί οι καλλιτέχνες στα τραγούδια σας;

Είναι και οι δύο εξαίρετοι, δημιουργικοί μουσικοί. Και η συμμετοχή τους είναι σημαντική. Επιλέξαμε ορισμένα τραγούδια που μπορούν να παιχτούν με επάρκεια από δύο όργανα όπως το ακορντεόν με τον Κωνσταντίνο Ζιγκερίδη και την κιθάρα, άλλοτε κλασική και άλλοτε με ήχους πειραγμένους, πιο ηλεκτρικούς, από τον Νίκο Αντωνόπουλο.

Αλλά, κυρίως, είναι μια μουσική συνομιλία που δίνει χώρο στους μουσικούς με αυτοσχεδιασμούς, οργανικά μέρη, και υποβλητικούς ήχους. Κι εγώ ανάμεσά τους νιώθω σαν να εξομολογούμαι τα τραγούδια μου.

«Υπάρχουν και άλλα στον τόπο αυτό που με αγγίζουν».

Εν ολίγοις, κάποιες στιγμές δημιουργείται μια ατμόσφαιρα ονειρική εξωπραγματική και σε αυτό το ηχητικό τοπίο. Μοιάζει να ακούμε ξανά τραγούδια, ποιήματα γνωστά ή και λιγότερο γνωστά σε ένα ύφος πιο εσωτερικό και αφηγηματικό.

Όμως είναι λίγο δύσκολο να περιγράφεις την μουσική με λόγια. Θα δοκιμάσουμε αυτόν τον τρόπο ελπίζοντας ότι θα ενδιαφέρει αυτή η σύμπραξη και όσους θα μας ακούσουν.

Για μας, η συνεργασία πάντως εκτός από την χαρά του παιξίματος και της αναζήτησης ήταν και μια άσκηση να ακούμε ο ένας τον άλλον, κάτι που κατ’ εξοχήν η μουσική το επιδιώκει.

Το Kournos Music Festival δίνει έμφαση στη σύνδεση τέχνης, τόπου και κοινότητας. Ποιοι είναι οι λόγοι που απφασίσατα να συμμετάσχετε;

Νέοι μουσικοί, ο χώρος, η φύση, η αύρα του νησιού της Λήμνου και μαζί η παρουσία της γλυπτικής της Εύας Παπαμαργαρίτη που είναι και πρόκληση των διοργανωτών του φεστιβάλ.

«μου γεννάει γλυκές σκέψεις ως Αιγυπτιώτη, η παρουσία Ελλήνων Αιγυπτιωτών στο νησί».

Έχουν τις δικές του ιδέες, ξεχωριστές ούτως η άλλως, και κάνουν κι’ εμάς, κι’ εμένα να περιμένουμε κάτι περισσότερο από μια απλή συναυλία.

Αλλά υπάρχουν και άλλα στον τόπο αυτό που με αγγίζουν. Όπως η ιστορία του Φιλοκτήτη στο έργο του Σοφοκλή. Ένας ήρωας του Τρωικού πολέμου που εγκαταλείπεται από τους Έλληνες συντρόφους του στην Λήμνο «κακοπαθημένος», πληγωμένος και αδικημένος.

Να, ένας πρώτος πανάρχαιος ξένος και αποξενωμένος θα μπορούσε να πει κανείς. Και ας μοιάζει λίγο μακρινή ιστορία. Στο ωραίο επίσης ποίημά του «Φιλοκτήτης» ο Γιάννης Ρίτσος απευθύνεται στον ίδιο τον Φιλοκτήτη και στις ηρωικές μάχες του λέγοντας «…ότι γνωρίζουμε κι εμείς κι αναγνωρίζουμε, κι έχουμε, ναι, κι εμείς τις πληγές μας σ’ άλλο σημείο τού σώματος, πληγές αθώρητες, χωρίς το αντίβαρο της περηφάνιας και του αξιοσέβαστου αίματος του χυμένου ορατά, σε ορατές μάχες…».

Επίσης, ανθρώπινες και προσωπικές ιστορίες με φέρνουν κοντά με τον τόπο, όπως οι συναντήσεις μου με τον φίλο Χρήστο Μπουλώτη, αρχαιολόγο και συγγραφέα με μακρά θητεία στην Λήμνο να μου μιλάει πάντα για αυτήν με θαυμασμό, και να με προσκαλεί να την επισκεφθώ.

Δεν το έκανα. Τώρα αυτή η πρόσκληση μεγάλωσε την επιθυμία μου να είμαι εκεί και μάλιστα μετά μουσικής στις πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Κούρνος. Σαν να το χρωστάω.

«Η έννοια του ξένου μπορεί να βρίσκεται και δίπλα σου μέσα στο σπίτι σου, να είσαι ξένος και για τον ίδιο σου τον εαυτό».

Όπως μου γεννάει γλυκές σκέψεις ως Αιγυπτιώτη, η παρουσία Ελλήνων Αιγυπτιωτών στο νησί. Πολλά ονόματα Λημνιών ηχούν ακόμα στ’ αυτιά μου από τα παιδικά μου χρόνια και από όσο γνωρίζω, ένα ή περισσότερα σχολεία έχουν χτιστεί από δωρεές Ελλήνων της Αιγύπτου.

Είναι μεγάλη η συμβολή τους και η ιστορία τους στο νησί. Έχω την τύχη, λοιπόν, να παίξω. Σαν τον αρχαιολόγο ακολουθείς πατημασιές, ίχνη ενός ζωντανού τόπου. Καμιά σύνδεση όμως δεν είναι αυτονόητη. Μένει να δοκιμάσουμε να την ανακαλύψουμε και να την επαληθεύσουμε εκεί στον τόπο με όλους μαζί!

Ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός του φεστιβάλ για το 2025 εστιάζει σε θέματα συμπερίληψης και αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα εξερευνά την έννοια του ξένου, αντλώντας έμπνευση από τις ετερόκλητες πτυχές του νησιού. Εσάς πως και πόσο σας επηρεάζουν ανάλογα κοινωνικά ζητήματα στο έργο σας;

Η έννοια του ξένου μπορεί να βρίσκεται και δίπλα σου μέσα στο σπίτι σου, να είσαι ξένος και για τον ίδιο σου τον εαυτό. Δεν χρειάζεται να είναι από την Σρι Λάνκα κάποιος για να ανακαλύψεις τον «Ξένο».

Χωρίς να χάνει αυτό την σημασία του. Κινδυνεύουν να γίνουν λέξεις πολλά ζητήματα. Η ξενότητα, η συμπερίληψη, εύκολα γίνονται ετοιματζίδικες και επιδεικτικές ευαισθησίες.

Κι ευτυχώς η μουσική, τα τραγούδια, τα ποιήματα, δεν φτιάχνονται από «δημόσιες συζητήσεις», δεν έχουν απλώς ευφράδεια, έχουν την γλώσσα τους. Αλλιώς γιατί να τα χρειαζόμαστε;

Κι εμείς τώρα πάμε στην Λήμνο με τα όποια όπλα διαθέτουμε. Τη μουσική, την φωνή μας, τα τραγούδια μας, τους ήχους. Κι ας μην έχουμε το πανίσχυρο τόξο του Ηρακλή που λέει ο μύθος ότι κατείχε ο Φιλοκτήτης. Αν είναι καλοδουλεμένα αρκεί.

Τώρα πόσο επηρεάζουν και πως αντανακλώνται τα κοινωνικά θέματα, αλλά και οι ευαισθησίες και οι αναζητήσεις του Φεστιβάλ στο έργο μου, όπως λέτε, υποθέτω πως και μόνο που μας προσκαλούν κάτι θα αναγνωρίζουν σε αυτό από τους δικούς τους προβληματισμούς. Αλλιώς γιατί να θελήσουν τη συμμετοχή μας;

Λίγα λόγια για το Kournos Music Festival

Πριν από 4 χρόνια δημιουργήθηκε στη Λήμνο ο μουσικός θεσμός πλέον, ο οποίος σχεδιάζεται αποκλειστικά για το νησί, αντλώντας έμπνευση από την αρχιτεκτονική, τα έθιμα και το φυσικό τοπίο. Για τις δράσεις του αξιοποιούνται κτήρια ιστορικής αξίας ή υψηλής αισθητικής, καθώς και υπαίθριοι χώρους μοναδικής ομορφιάς.

Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αποτελέσει τόπο συνάντησης των κατοίκων και των επισκεπτών, ενώ στην πορεία του έχει αναδείξει τη Λήμνο ως χώρο σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, φιλοξενώντας Έλληνες και διεθνείς δημιουργούς από τη μουσική, το θέατρο, τον χορό και τις εικαστικές τέχνες.

Με σταθερή καλλιτεχνική επιμέλεια από την Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή, το Kournos Music Festival έχει παρουσιάσει παραγωγές που συνδυάζουν την τοπική κληρονομιά με τολμηρούς πειραματισμούς, δίνοντας έμφαση σε αξίες όπως η συμπερίληψη και η αλληλεγγύη.

Συνεργασίες με φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, διεθνή καλλιτεχνικά ιδρύματα και καταξιωμένους καλλιτέχνες έχουν ενισχύσει το κύρος του.

Η πορεία του μέχρι σήμερα περιλαμβάνει δράσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακούς οικισμούς, μουσεία και φυσικά τοπία, ενώ κάθε εκδήλωση προσφέρεται με ελεύθερη είσοδο, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ως γιορτή ανοιχτή σε όλους.

Το φεστιβάλ πλέον έχει κατακτήσει μια θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη διοργανώσεων, ως μέλος του δικτύου EFFE – Europe for Festivals, και συνεχίζει να χτίζει μια πολύτιμη πολιτιστική παρακαταθήκη για τη Λήμνο.