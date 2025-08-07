To ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), μετά το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν, παρουσιάζουν την πρώτη τους συμπαραγωγή στην πρωτοποριακή δράση «Το Φεστιβάλ Φιλίππων Ταξιδεύει στην Εθνική Λυρική Σκηνή».

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας, οι τέσσερις νέες παραγωγές του φετινού 68ου Φεστιβάλ Φιλίππων – όλες παραγγελίες του θεσμού, που διοργανώνεται από το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας , σε νέους δημιουργούς – θα ταξιδέψουν στην Αθήνα υπό τη σκέπη της ΕΛΣ.

Τρεις από τις παραστάσεις ((ΔΕΝΤΡΟ)2, TΟ ΑΛΑΘΗΤΟ ΜΙΑΣ (1) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ(Σ), ΠΕΤΡΑ+ΝΗΜΑ+ΚΑΡΔΙΑ=) θα παρουσιαστούν σε εναλλακτικούς χώρους της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, φέρνοντας το κοινό σε άμεση επαφή με site-specific δημιουργίες, ενώ η τέταρτη παραγωγή ((ΟΛΑ)V ΟΣΑ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ <ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΡΙΟ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΠΟΤΕ) θα παρουσιαστεί εν πλω, στη διαδρομή Πειραιάς – Αίγινα, μετατρέποντας το πλοίο σε σκηνικό χώρο και το ταξίδι σε εμπειρία.

Με έμπνευση από το έργο και τη ζωή του Χρόνη Μίσσιου, στον οποίο είναι αφιερωμένη η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ και με οδηγό την παράδοξη εξίσωση της γενναιοδωρίας 8-3=11, οι παραστάσεις χρησιμοποιώντας ως πρωτογενή υλικά τον λόγο, τη μουσική και την performance, φιλοδοξούν να αναπτύξουν μια ξεχωριστή σύνδεση, τόσο με τον εκάστοτε χώρο, όσο και με το κοινό που θα αποτελέσει τον τελικό αποδέκτη του μηνύματος.

Aναλυτικά, οι παραγωγές του Φεστιβάλ Φιλίππων που θα παρουσιαστούν έχουν ως εξής:

(Δέντρο)²

Η παράσταση (Δέντρο)², εμπνευσμένη από τη ζωή και το έργο του Χρόνη Μίσσιου, φέρνει στη σκηνή δύο νέους ανθρώπους -ένα αγόρι και ένα κορίτσι- παγιδευμένους σε διαφορετικούς τόπους, χρόνους και εγκλεισμούς. Σε έναν κόσμο όπου η φαντασία και η πραγματικότητα συγχέονται, οι ήρωες συζητούν, συγκρούονται και αναζητούν την ελευθερία, διαπραγματευόμενοι τη μνήμη, το σώμα, τη ζωή, τον θάνατο και την ίδια την έννοια της ελευθερίας.

Παρασκήνιο ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

12, 13, 14 Σεπτεμβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 18.00

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Βασίλης Αποστολάτος

Μουσική: Μιχάλης Παρασκάκης

Δραματουργία: Ζωή Ξανθοπούλου

Σκηνικά, σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος

Ερμηνεύουν: Δανάη-Αρσενία Φιλίδου, Αναστάσης Γεωργούλας

Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο για την πολύτιμη βοήθεια του

Tο αλάθητο μιας (1) μαργαρίταΣ

Κάθε σπόρος έχει τη δύναμη να γίνει δέντρο

Εμπνευσμένη από το λογοτεχνικό έργο και τη ζωή του Χρόνη Μίσσιου, η παράσταση Το αλάθητο μιας (1) μαργαρίταΣ -ανάθεση του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας- αφηγείται τη μικρή ιστορία ενός μεγάλου ανθρώπου, ενός ρομαντικού αγωνιστή. Με εργαλεία το σώμα, τη φωνή και την τεχνολογία, τέσσερις αφηγητές και ένας μουσικός μεταφέρουν στη σκηνή θραύσματα αγώνων, ονείρων και ματαιώσεων. Μια ρομαντική ιστορία μιας παλιάς εποχής που μοιάζει με τη δική μας.

Αίθουσα Ορχήστρας ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

12, 13, 14 Σεπτεμβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 19.30

Ομάδα Rodez

Κείμενο: Χρόνης Μίσσιος •

Σκηνοθεσία: Σόνια Καλαϊτζίδου, Μάριος Κρητικόπουλος

Δραματουργική επεξεργασία: Ομάδα Rodez

Μουσική, μουσικός επί σκηνής: Νικήτας Κίσσωνας

Κινησιολογία, χορογραφία: Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Σκηνικό, σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος

Κοστούμια: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη

Ερμηνεύουν: Νίκος Γιαλελής, Μάριος Κρητικόπουλος, Ανθή Σαββάκη, Ηλέκτρα Σαρρή

Πέτρα + Νήμα + Καρδιά =

Μια σκηνική ονειροφαντασία με αφορμή το Παγγαίο

Ένα υβρίδιο σύγχρονου χορού, θεάτρου και περφόρμανς, που ανασυνθέτει μύθους, έθιμα και οικολογικές αφηγήσεις της περιοχής. Η παράσταση αντλεί υλικό από το συλλογικό φαντασιακό του Παγγαίου – τη διονυσιακή παράδοση, την παρουσία του Ορφέα, τις μεταμορφώσεις του τοπίου και τα τοπικά έθιμα όπως των Αράπηδων και της Μπάμπως. Δύο ερμηνευτές και ένας χορός γυναικών υφαίνουν μια νέα σκηνική μυθολογία, όπου το ανθρώπινο συνυπάρχει με το μη ανθρώπινο.

Παρασκήνιο ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

12, 13, 14 Σεπτεμβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 21.00

Σύλληψη, σκηνοθεσία, κείμενα, σχεδιασμός φωτισμών: Μιχάλης Αγγελίδης

Πρωτότυπη μουσική, ηχητικός σχεδιασμός: Νίκος Σωτηρέλης

Σκηνικά, κοστούμια, ειδικές κατασκευές: Αφροδίτη Ψυχούλη

Ερμηνεύουν: Μιχάλης Αγγελίδης, Δημήτρης Γαλανάκης

(Όλα) όσα αφήνουμε πίσω < για ένα αύριο που δε θα έρθει ποτέ

Μια εν πλω παράσταση / εμπειρία για τις επιθυμίες που δεν έπιασαν λιμάνι

Πάνω στο πλοίο που συνδέει τον Πειραιά με την Αίγινα, θα ζωντανέψει μια ξεχωριστή παράσταση, με έμπνευση από τις αλήθειες που εκφράζονται στο έργο του Χρόνη Μίσσιου. Μια ωδή σε όσα δεν τολμήσαμε: στις επιθυμίες που μείνανε μισοειπωμένες, στις λέξεις που δε βρήκαν ποτέ στόμα για να ειπωθούν, στα βλέμματα που στράφηκαν αλλού. Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο ταξίδι, αλλά για μια βιωματική εμπειρία εν πλω.

15, 16 Σεπτεμβρίου 2025 • Ώρα έναρξης: 19.00

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Κείμενο, συνεργάτιδα δραματουργός: Έρι Κύργια

Μουσική: Ανδρέας Βαλαχής

Κινησιολογία: Χάρης Κούσιος

Ερμηνεύουν: Συμεών Κωστάκογλου, Αναστάσης Γεωργούλας, Γιώργος Ζιάκας, Θοδωρής Βράχας, Σπύρος Μπόσγας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τοποθεσίες

Αίθουσα Ορχήστρας & Παρασκήνιο ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

Πλοίο στη γραμμή Πειραιάς–Αίγινα

⏳ Διάρκεια: 70 λεπτά ανά παράσταση

Εισιτήρια

Μεμονωμένη παράσταση (εκτός ferry boat): €10

Ενιαίο εισιτήριο για τις τρεις παραστάσεις στην ΕΛΣ: €20

Προπώληση: Το Φεστιβάλ Φιλίππων ταξιδεύει στην ΕΛΣ – TicketServices.gr

*Μέγας Δωρητής ΕΛΣ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)