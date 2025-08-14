Ανάμεσα στη Σκόπελο και τη Μαγνησία, η Σκιάθος είναι ένα μικρό νησί με μεγάλη ιστορία και μοναδικό φυσικό τοπίο. Η πατρίδα του Παπαδιαμάντη με το σπάνιο δάσος της κουκουναριάς στη λίμνη Στροφυλιάς, τις κορυφαίες παραλίες, τα εξαιρετικά μουσεία και τις οργανωμένες τουριστικές υποδομές αποτελεί ζηλευτό προορισμό.

Τι να κάνετε

• Να περιδιαβείτε στα στενά της πόλης της Σκιάθου, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Εδώ βρίσκεται η Οικία-Μουσείο Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (τηλ.: 24270-23843), όπου ο Σκιαθίτης συγγραφέας έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του. Το κτίσμα του 1860 έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο, και μπορεί κανείς αν το επισκεφτεί να δει πολλά από τα προσωπικά αντικείμενα του συγγραφέα, όπως το μελανοδοχείο και τον κονδυλοφόρο του. Συνεχίστε τη γνωριμία με το νησί μέσα από το Σκιαθίτικο Σπίτι (τηλ. 24270-21334), με ραπτομηχανές, φωνογράφους, φορεσιές, κιλίμια και κασέλες με πλοία που απεικονίζουν την αισθητική της παλιάς Σκιάθου. Από τον πύργο του Ρολογιού, στο λιμάνι, θα απολαύσετε τη θέα στις κοντινές νησίδες.

• Η Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (τηλ. 24270-22012) είναι ένα μοναστήρι της βορειοανατολικής Σκιάθου. Λέγεται ότι εδώ σχεδιάστηκε, υφάνθηκε και υψώθηκε η πρώτη γαλανόλευκη σημαία λίγα χρόνια πριν από την έναρξη της Επανάστασης, το 1907, από τον κλέφτη Νικοτσάρα, τον καπετάνιο Σταθά και τον ηγούμενο Νήφωνα. Η μονή διαθέτει μουσείο με λαογραφική συλλογή.

• Η Στροφυλιά, στη νοτιοδυτική Σκιάθο, με τη λίμνη και το δάσος με τα πεύκα (Pinus halepensis) και τις κουκουναριές (Pinus pinea) προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000. Πρόκειται για το μοναδικό δάσος κουκουναριάς σε νησί της Μεσογείου και ένα από τα λίγα στην Ελλάδα.

• Εξερευνήστε τις παραλίες της ξεκινώντας από τη νότια ακτογραμμή και τις Τζανεριά, Βρωμόλιμνος, Τρούλλος και προχωρήστε ως τις Κουκουναριές με τα πράσινα νερά και το δάσος που φτάνει μέχρι την αμμουδιά. Συνεχίστε στη μεγάλη Αγία Ελένη και συνεχίστε προς τα βόρεια στην Ελιά, στον Μικρό και στον Μεγάλο Ασέληνο, στις Λυγαριές και στο Κάστρο. Μην ξεχάσετε τα πανέμορφα Λαλάρια.

Tip: Στην παραλία Βασιλιάς νοικιάζονται σκάφη για εξερεύνηση της θαλάσσιας περιοχής της Σκιάθου. Αξίζει μια εκδρομή ως την ακατοίκητη νησίδα Τσουγκριά και τη σπηλιά της Φόνισσας.Μην χάσετε

• Μία επίσκεψη στο οινοποιείο Παρίσση θα σας ανοίξει ένα παράθυρο στην τοπική οινοπαραγωγική κουλτούρα. Εδώ παράγονται κρασιά από ελληνικές ποικιλίες, Ξινόμαυρο, Λημνιό, Ασύρτικο, Ροδίτη και Μαλαγουζιά, μονοποικιλιακά και πολυποικιλιακά, με τη βούλα της ΠΓΕ Μαγνησίας. Διοργανώνονται ξεναγήσεις με γευστικές δοκιμές 4 ή 6 ποτηριών. parissiswinery.com

• Το «Σπίτι-Μουσείο Ζήση Οικονόμου», στην πόλη της Σκιάθου, είναι αφιερωμένο στον βραβευμένο Σκιαθίτη ποιητή και συγγραφέα. Περιλαμβάνει ντοκουμέντα, φωτογραφίες και ρήσεις του μεγάλου λογοτέχνη.

INFO

Η Σκιάθος έχει ένα δίκτυο μονοπατιών 100 χλμ. που διατρέχει σχεδόν όλο το το νησί. Υπάρχουν πεζοπορικές και κάποιες ποδηλατικές διαδρομές που ποικίλλουν σε βαθμό δυσκολίας: από εύκολες των 2,5 χλμ./1 ώρα μέχρι πιο απαιτητικές διασχίσεις.