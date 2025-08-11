Η Χάλκη είναι ένα νησί που αποπνέει αρχοντιά και αυθεντικότητα. Μοναδικό της χωριό το Νημποριό, με νεοκλασικά αρχοντικά, γραφικές αυλές και αναστηλωμένους ανεμόμυλους που αγναντεύουν το Αιγαίο.

Στο παλιό «Χωριό» θα ανακαλύψετε την Παναγιά τη Χωριανή και το εντυπωσιακό Κάστρο των Ιπποτών με πανοραμική θέα.

Από τις αμμουδερές παραλίες μέχρι τη διάσημη κακαβιά και τα πανηγύρια που σμίγουν ντόπιους και ταξιδιώτες, η Χάλκη υπόσχεται εμπειρίες που συνδυάζουν παράδοση, γεύσεις και θαλασσινή μαγεία.

Το Νημποριό είναι το μοναδικό χωριό της Χάλκης, χτισμένο πάνω από το λιμάνι. Θα δείτε αρχοντικά με κεραμοσκεπές και αυλές στρωμένες με χοχλάκια (βοτσαλωτά), ανάμεσά τους μερικά τυπικά νεοκλασικά και στην κορυφή του λόφου τους αναστηλωμένους ανεμόμυλους, σήμα κατατεθέν του χαλκίτικου τοπίου.

Όπως και σε άλλα Δωδεκάνησα, έτσι και στη Χάλκη, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα μέχρι και την Ιταλοκρατία (1912), άνθισε η σπογγαλιεία, που έδωσε πλούτο και δύναμη στο νησί, κάτι που αποτυπώθηκε στην αρχιτεκτονική του. Εντυπωσιακά παραμένουν το νεοκλασικό Δημαρχείο, ο πύργος του Ρολογιού και ο ναός του πολιούχου της, Αγίου Νικολάου, στο λιμάνι, με το μικρό εκκλησιαστικό μουσείο. Στο Παραδοσιακό Σπίτι της Χάλκης (τηλ. 22460-45284) θα δείτε αντικείμενα εθνογραφικού ενδιαφέροντος (όπως γραμμόφωνο, ραπτομηχανή, κ.ά).

Το Χωριό είναι ο μεσαιωνικός οικισμός της Χάλκης, στα δυτικά του Νημποριού, που κατοικούνταν μέχρι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, αλλά εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του όταν εξαλείφθηκε ο φόβος των πειρατικών επιδρομών. Θα δείτε την Παναγία τη Χωριανή και το Κάστρο των Ιπποτών του τάγματος του Αγίου Ιωάννη, που χτίστηκε στα τέλη του 15ου αιώνα πάνω στα ερείπια ελληνιστικής ακρόπολης κι έχει εντοιχισμένο το οικόσημο του Μεγάλου Μαγίστρου, Pierre d’Aubusson. Από εκεί θα απολαύσετε πανοραμική θέα μέχρι τη Ρόδο.

Παραλίες

Για μπάνιο βουτήξτε στην αμμουδερή παραλία Πόνταμος, που ενδείκνυται για οικογένειες με παιδιά, όπως και στις παραλίες Αρέτα, Άη Γιώργης και Δύο Γυαλοί, στις Κάνια και Φτενάγια, στο βοτσαλωτό Γιάλι, αλλά και στις παραλίες της χερσονήσου Τραχειά.

Μην αμελήσετε να δοκιμάσετε ντόπιο θυμαρίσιο μέλι και μαλακό τυρί από αιγοπρόβειο γάλα, όπως επίσης μακαρούνια και κουλιά (ζυμαρικά σε σχήμα κοχυλιού), χαλκίτικο γαριδάκι, γιαπράκια, φούσκες, κολιούς και κακαβιά. Συνοδεύστε με σούμα.

Μουσικές του κόσμου

Τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται το πανηγύρι της Παναγιάς της Χωριανής, ενώ στις 28-29 Αυγούστου το πανηγύρι του Άη Γιάννη του Αλάργα στο παλιό μοναστήρι. Επίσης, το Φεστιβάλ Μουσικής Χάλκης πραγματοποιείται αρχές Σεπτεμβρίου (δεν έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες) και συσπειρώνει το μουσικόφιλο κοινό φέρνοντας κοντά διαφορετικά είδη μουσικής (chalkimusicfestival.gr).

Ιδιαίτερες εμπειρίες

Στο Chalki Dive Center (τηλ. 6943-117220) πραγματοποιεί καταδύσεις για ενήλικες και παιδιά από 8 ετών, με μάθημα θεωρίας και παροχή του καταδυτικού εξοπλισμού. Διοργανώνει επίσης κρουαζιέρες στο κοντινό νησάκι της Αλιμιάς με τα ναυάγια.