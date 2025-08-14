Στις φωτιές της Χίου επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους οι δυνάμεις κατάσβεσης, μετά τη δεύτερη ολονύχτια μάχη στα πύρινα μέτωπα της χώρας. «Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, ενώ η πυρκαγιά που μας απασχολεί περισσότερο είναι αυτή της Χίου», δήλωσε στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης ο Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων δημιούργησε τις προηγούμενες ώρες και ημέρες ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που τροφοδοτεί τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν σαρώσει τεράστιες εκτάσεις, αφήνοντας πίσω τους καμένα σπίτια, επιχειρήσεις και αυτοκίνητα, και προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή.

Επιτέλους ο καιρός αρχίζει να «συνεργάζεται», με τους ανέμους στις πυρόπληκτες περιοχές να χαμηλώνουν σε ένταση, ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

5.000 πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές αναμετρώνται με θηριώδεις εστίες φωτιάς σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, εν αναμονή των εναέριων μέσων που ξεκινούν να πετούν με το πρώτο φως της ημέρας. Καλύτερη είναι και η κατάσταση στην Φιλιππιάδα.

Αχαΐα

Από την περιοχή Ρωμανός της Αχαΐας ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κοβός μεταδίδει ότι η κατάσταση είναι βελτιωμένη. «Η φωτιά βρίσκεται επάνω στο βουνό. Χθες το βράδυ είχε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο πάνω από ένα χιλιόμετρο. Αυτό το μεγάλο μέτωπο έχει διασπαστεί σε τρία πολύ μικρότερα, που πλέον έχουν διασπαστεί σε πολύ μικρότερες εστίες», σημείωσε. Αναφερόμενος στο μέτωπο της Αρόης περιέγραψε τις προσπάθειες της πυροσβεστικής για κατοικίες που απειλήθηκαν.



Κλιμάκια επιχειρούν και στις περιοχές των Συχαινών, του Μπάλα και της Βούντενης.

Στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα επιχειρούν 140 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων και 41 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 17 αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα ελικόπτερο για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Νωρίτερα, είχαν εκδοθεί αλλεπάλληλα μηνύματα του 112, που καλούσαν όσους βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο, Λυκόχορο, Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα, να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Σημειώνεται ότι οι φλόγες έφτασαν στις παρυφές της πόλης και έπληξαν το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, ενώ χρειάστηκε να εκκενωθούν το νοσοκομείο Καραμανδάνειο και ο οίκος ευγηρίας Κωνσταντοπούλειο.

Χίος

Τεράστια είναι η καταστροφή στη Βολισσό της Χίου, με τον περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη να σχολιάζει τις δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη και να περιγράφει δυστοπικές εικόνες, με ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, βοσκοτόπια, ενώ υπάρχουν και νεκρά ζώα. «Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι έχουν καεί κατοικίες, έχουμε δει επιχειρήσεις ολοσχερώς κατεστραμμένες, βενζινάδικα, beach bar, βοσκοτόπια, ζωντανά, κτήρια διαλυμένα από τη φωτιά. Ολική καταστροφή».

Μάλιστα, εκτίμησε ότι η συνολική έκταση που έχει καεί, είναι σχεδόν τριπλάσια από την προηγούμενη φωτιά που είχε ξεσπάσει τον Ιούνιο.

Στο άλλο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, στις Κηπουριές, η κατάσταση είναι αρκετά βελτιωμένη μετά από μία ολονύχτια μάχη, καθώς η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό.



Τι προηγήθηκε

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν την Τετάρτη 109 πυρκαγιές, με χιλιάδες άνδρες της Πυροσβεστικής να επιχειρούν επί του πεδίου.

Εκδόθηκαν δεκάδες μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση πολιτών, ενώ Αστυνομία, Στρατός και Λιμενικό απεγκλώβισαν δεκάδες πολίτες.

Τουλάχιστον 77 άτομα χρειάστηκε να διακομισθούν σε νοσοκομεία, ενώ ασθενοφόρα βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, έτοιμα να παράσχουν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες.

Χωρίς ηλεκτροδότηση αρκετές περιοχές

Στη Χίο επιχειρούν πάνω από 45 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιρειών. Οι καμένοι στύλοι είναι περισσότεροι από 150 συνολικά. Για την αποκατάσταση των ζημιών θα απαιτηθούν πολλές ημέρες (πάνω από μία εβδομάδα).

Σοβαρά προβλήματα παραμένουν σε Βολισσό, Μελανιούς, Παρπαριά, Πιτυός, Πιπιλούδια, Χαλάνδρα, Αφροδίσια, Κέραμος, Αγιάσματα, Λεπτόποδα, Εγρηγόρος, Νενητούρια, Αγ. Γάλας, Λημνιά, Ποδί, Πυραμά, Πτελέα, Φυτά, Κηπουριές, Σπαρτούντα, Μακριά, Αμυγδαλιά, Αγία Μαρκέλλα.

Προς υποστήριξη των εργασιών και κάλυψη τοπικών τροφοδοτήσεων, μεταφέρθηκαν φορητά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) και προσωρινή τροφοδότηση.

Στην Αχαΐα, στην περιοχή των Συχαινών (βόρειο μέτωπο):

Επαναηλεκτροδοτήθηκαν ο Ψαθόπυργος, το Δρέπανο, τα Αραχωβίτικα και τμήμα της Πάτρας. Εκτός παραμένουν τμήματα των Συχαινών, Μονοδένδρι, Πλατάνιο, Πανεπιστημιούπολη, Κάτω & Άνω Καστρίτσι, Βούντενη, Μπάλλας, Χαράδρου, Βερναδείκων, Αγ. Βασιλείου, Ανθούπολης, Αμπελοκήπων.

Στο νότιο μέτωπο (Δήμος Δυτικής Αχαΐας):

Ηλεκτροδοτήθηκαν η Κάτω Αχαΐα και σχεδόν καθολικά ο Άλιος. Εκτός παραμένουν τμήματα των Αγ. Στεφάνου, Βασιλικού, Ισώματος, ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας, Θεριανού, Αχαικού.

Συνολικά στην Π.Ε. Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων, σε πλήρη συντονισμό με την Πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές.

Στην Πρέβεζα, στην περιοχή του Γυμνότοπου (Δήμος Ζηρού):

Επαναηλεκτροδοτήθηκαν η Φιλιππιάδα και ο Θεσπρωτικός. Εκτός παραμένουν οι οικισμοί Δρυόφυτο, Γυμνότοπος, Γοργόμυλος, Κερασώνα, Παναγιά, Ταχρήσιος, Λεσιούρα, Κουκλέσι, Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Ρωμιά, Αμπελικό και τμήμα του Ωρωπού.

Στην περιοχή επιχειρούν 12 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.

Ευρωπαϊκή βοήθεια

Μετά το αίτημα που υπέβαλε η χώρα μας, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης, για συνδρομή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να παρέχει τέσσερα αεροσκάφη, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη θετική ανταπόκριση της υπηρεσίας.

Με ανάρτησή της στο Χ τονίζει, ότι «αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη».

«Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης rescEU (Ευρωπαϊκό αποθεματικό αντιμετώπισης κρίσεων) μας εργάζεται στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε την υποστήριξη της Ελλάδας, μετά το αίτημά τους για βοήθεια. Και οι πυροσβέστες που έχουν τοποθετηθεί εκ των προτέρων, βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη», αναφέρει στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Our fight against wildfires continues. Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro. We’re mobilising support for Greece following their request for assistance. And prepositioned firefighters are already helping in Spain. This is European solidarity in action. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένουν οι αρχές, καθώς και για σήμερα Πέμπτη 14 Αυγούστου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία κινδύνου 4) σε πέντε Περιφέρειες της χώρας. Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης αυξημένων αναγκών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.