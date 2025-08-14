Διαμάχη ξέσπασε για τη μεγάλη φωτιά στην Πάτρα μεταξύ του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη και του δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, σχετικά με τις διαχειριστικές ευθύνες.

«Ο κύριος Κεφαλογιάννης την ανεπάρκειά του, πώς θα την αποδείξει;», με αυτόν τον τρόπο απάντησε ο Κώστας Πελετίδης στα πυρά που εξαπέλυσε εναντίον του νωρίτερα ο Γιάννης Κεφαλογιάννης που τον κατηγόρησε μεταξύ άλλων για ακαθάριστα οικόπεδα και «μικρή» συνδρομή στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. «Δηλαδή είναι ικανοποιημένος με τη διαχείρισή του;», συνέχισε ο δήμαρχος Πατρέων μιλώντας στο Mega News, στην εκπομπή «Now» με το Βασίλη Σφήνα, μετά από όσα ανέφερε ο υπουργός στην έκτακτη ενημέρωση για τις πυρκαγιές.

Ο δήμαρχος της Πάτρας ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο δήμος ζητούσε από τις 7:00 το πρωί εναέρια μέσα, ώστε να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει η βοήθεια έφτασε στις 12:00 το μεσημέρι. «Μας έλεγαν ότι όλα τα μέσα είναι στην περιοχή σας και εμείς δεν βλέπαμε τίποτα», συμπλήρωσε.

«Δεν είπαμε εμείς στον κόσμο να μην ακούει το 112. Αλλά όταν διώχνεις τον κόσμο, σημαίνει ότι εγώ υπερασπίζομαι την περιουσία του, ότι έχουμε δυνάμεις. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Αυτό το λες, για να γλιτώσεις την ευθύνη. Αν το λες, το λες, για να υπερασπιστείς τους πολίτες, “θα το κάνω εγώ που ξέρω, επειδή εσύ δεν ξέρεις”. Αλλά όλο αυτό σημαίνει ατομική ευθύνη. Ο κύριος Κεφαλογιάννης νίπτει τας χείρας του με το 112», τόνισε ο Κώστας Πελετίδης, σχετικά με τα όσα του καταλογίστηκαν. Ο ίδιος διέψευσε τα όσα είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πως ο δήμαρχος παρότρυνε τους πολίτες να μην ακολουθούν τις οδηγίες που λαμβάνουν.

Ο δήμαρχος Πατρέων με την απάντησή του διευκρίνισε, ότι ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης με αυτά που είπε εις βάρος του, προσπάθησε να αποτινάξει τις ευθύνες για τις καταστροφές των πυρκαγιών από πάνω του.

«Λυπάμαι πολύ αλλά ο δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων»

Στην έκτακτη ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Λυπάμαι πολύ αλλά ο δήμος Πατρέων στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων, σε όλα τα επίπεδα, στον τομέα της πρόληψης είδαμε πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, στην προσπάθεια κατάσβεσης μικρή συνδρομή και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής άκουσα τον δήμαρχο κύριο Πελετίδη να ενθαρρύνει τους πολίτες να μην εφαρμόσουν τις οδηγίες του 112 κάτι που θεωρώ εγκληματικό και επικίνδυνο για τη δημοσιά ασφάλεια».

Παράλληλα, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης πρόσθεσε πως «Αυτό δεν αποτελεί υπεύθυνη συμπεριφορά από τον δήμαρχο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, είναι δε υποκριτική η στάση από τη μία να ζητείται 11 φορές η έκδοση 112 από τον δήμο Πατρέων, εκ των οποίων οι 8 από τον ίδιο τον δήμαρχο και από την άλλη ο κύριος Πελετίδης να προτρέπ0ει τους πολίτες να μην εφαρμόζουν τις δικές του εντολές. Έχουμε ζήσει το μάτι και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμφισβητεί το 112 που ζει στην κυριολεξία ζωές». Με αυτόν τον τρόπο απάντησε στις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο δήμαρχος της Πάτρας, κατά τις οποίες εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης.

Τι είχε πει νωρίτερα ο Κώστας Πελετίδης για τις κυβερνητικές ευθύνες

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης στην τοποθέτησή του απάντησε σε δήλωση του Κώστα Πελετίδη και μεταξύ άλλων ανέφερε, «Εξ αρχής έπρεπε να χρησιμοποιήσουν πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες είναι μικρές και διάσπαρτες, που δεν επαρκούν, δηλαδή δεν έχουν το ανθρώπινο δυναμικό όση αυτοθυσία και να έχουν οι πυροσβέστες και να το παλεύουν».

«Το θέμα εδώ, χρειαζόντουσαν πτητικά μέσα τα οποία αυτά δεν ήρθαν την κατάλληλη στιγμή και όταν εμφανίστηκαν φύγανε την ακατάλληλη στιγμή» τόνισε ο δήμαρχος Πατρέων.

Ο ίδιος μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, τόνισε ότι «είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο μας απασχολεί ότι σε αυτό τον τομέα δεν γίνονται οι δαπάνες που πρέπει, δεν έχουμε τα πτητικά μέσα που πρέπει, λέμε νούμερα αλλά στο πεδίο της μάχης για να γίνει η κατάσβεση, δυστυχώς, την ώρα που έπρεπε και στην έκταση που πρέπει και στο χρόνο που πρέπει, δεν τους είχαμε με αποτέλεσμα να απλωθεί η φωτιά. Η Πάτρα είναι καταπράσινη, έχει περιαστικό πλούτο τεράστιο και έφυγε η φωτιά».

«Από τις 7, για παράδειγμα, χθες το πρωί όλοι οι υπουργοί και τα λοιπά μέλη της κυβέρνησης ήταν ενημερωμένοι, οι οποίοι λέγανε ότι έκαναν τις ενέργειες και δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε, δηλαδή ζητούσαν αυτό που εμείς τους μεταφέραμε. Το θέμα είναι, αν για παράδειγμα στο πεδίο πλέον της δράσης, έχεις τον απαιτούμενο αριθμό ή δεν τον έχεις; Αν δεν τον έχεις, γιατί δεν τον έχεις;», αναρωτήθηκε ο Κώστας Πελετίδης.