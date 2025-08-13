Συνεχίζεται για δεύτερη νύχτα η μάχη με τα μέτωπα φωτιάς σε Πάτρα, Χίο, Πρέβεζα και Ζάκυνθο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη στην Αχαΐα όπου οι φλόγες απείλησαν σπίτια στην Αρόη αλλά και στη Χίο όπου η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη σε Κηπουριές και Παρπαριά.

Δύσκολη η μάχη με τις αναζωπυρώσεις και στη Ζάκυνθο, στις περιοχές Αγαλά και Κοιλιώμενο.

Εκκενώθηκαν Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο

Εκκενώθηκε το Καραμανδανείο Νοσοκομείο από τους νεαρούς ασθενείς για προληπτικούς λόγους, ενώ έχει επίσης εκκενωθεί η Ιερά Μονή Παντελεήμονα.

Με λεωφορεία πήγαν τον κόσμο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενίας στο ΚΕΤΧ.

Σε προληπτική εκκένωση και το «Κωνσταντοπούλειο» ευγηρείο, που βρίσκεται στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Οι φιλοξενούμενοι στο ευγηρείο αναμένεται να μεταφερθούν στο κέντρο εκπαίδευσης τεχνικού, του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών.

Μαίνεται η φωτιά στη Χίο

Στις 8 το βράδυ η μάχη δίνονταν στην περιοχή των Κηπουριών, όπου από τις 7 μ.μ. οι φλόγες είχαν μπει μέσα στο χωριό. Στόχος να αποτραπεί η πορεία της πυρκαγιάς προς τις Αψιλές, όπου υπάρχει πευκοδάσος.

Το 112 με συνεχή μηνύματα ζήτησε την εκκένωση των οικισμών Σπαρτούντα, Κάμπα και Παρπαριά.

Παράλληλα σημαντικές είναι οι ζημιές στη Βολισσό, όπου κάηκαν σπίτια και τροχόσπιτα, όπως και στον Κάμπο της Βολισσού, με ελιές και εσπεριδοειδή να έχουν γίνει στάχτη.

Πάνω από 150 είναι οι στύλοι που έχουν καεί, με την ζημιά να θεωρείται ότι θα χρειαστεί μέρες να αποκατασταθεί.

Καλύτερη η εικόνα στην Πρέβεζα

Σε ύφεση βρίσκονται τα 3 μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό.

Παρά την ύφεση στα μέτωπα, που σημειώθηκε το πρωί, η εικόνα το απόγευμα ήταν ανάλογη με εκείνη της χθεσινής ημέρας.

Οι φωτιές αναζωπυρώθηκαν και το 112 ήχησε και πάλι στα περισσότερα χωριά, προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν, είτε προς τα Γιάννενα είτε προς την Άρτα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη στην Παλιά Φιλιππιάδα, όπου από τις 4 το απόγευμα και μετά η φωτιά αναζωπυρώθηκε και μπήκε μέσα στον οικισμό.

Εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής παρείχαν συνδρομή στο έργο της πυρόσβεσης και πολλά σπίτια σώθηκαν από τις φλόγες την τελευταία στιγμή.

Μεγάλο το μέτωπο στον Αθέρα Κεφαλονιάς

Στον κεντρικό δρόμο Αθέρας – Ληξούρι άρχισε να κατεβαίνει η φωτιά στη Κεφαλονιά το απόγευμα, απειλώντας σπίτια και μαντριά.

Διάσωση ζώων στις πυρόπληκτες περιοχές της Πάτρας

Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό στην Πάτρα

Ένας 25χρονος συνελήφθη, σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. ‘Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στα Συχαινά

Δύο νεαρά άτομα τα οποία εντοπίστηκαν χθες το βράδυ από γυναίκα στην περιοχή των Συχαινών, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, προσήχθησαν απόψε στην Ασφάλεια Πατρών.

Δίπλα τους βρέθηκε ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό.

Οριοθετημένες οι πυρκαγιές σε Βόλβη και Σκύδρα

Οριοθετημένες είναι -σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία- οι πυρκαγιές κοντά στο Βαγιοχώρι του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη και στο Μαυροβούνι της Σκύδρας.

Η πυρκαγιά στο δήμος Βόλβης εκδηλώθηκε τη Δευτέρα και χθες αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η φωτιά στο Μαυροβούνι της Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε χορτολιβαδική έκταση.

Και στις δύο περιοχές παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.