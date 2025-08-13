Την ώρα που η χώρα βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη με μια απίστευτη τοποθέτηση ισχυρίστηκε ότι το πρόβλημα στις φωτιές δεν είναι η έλλειψη προσωπικού ή εξοπλισμού αλλά ότι έχουμε λίγους εθελοντές.

«Πιστεύω πια όπως είναι η κατάσταση ότι πρέπει αντί να φτιάχνουμε νόμους που να λένε θα έχει τη στολή, θα έχει αυτό, θα έχει εκείνο, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν γιατί οι εθελοντές θα βοηθάνε γιατί βλέπουμε, όπου γίνονται περιπολίες είναι πιο εύκολα τα πράγματα», ήταν η δήλωσή της.

Οι εποχικοί πυροσβέστες της απάντησαν οργισμένοι.

«Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μη μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους, δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική».

Ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε σύσκεψη στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Με την ένταση της πίεσης επέστρεψε από τις διακοπές του, σχολίασε το ΠαΣοΚ κατηγορώντας την κυβέρνηση για ολιγωρία και ανεπάρκεια προληπτικών μέσων.

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα. Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα».

Τα πυρά Ζαχαριάδη και η απάντηση Βούλτεψη

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο», σχολιάζει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης; Είναι ικανός τουλάχιστον να κάνει αυτό το ελάχιστο;», διερωτάται.

«Παράδοξο αλλά αναμενόμενο από μια αντιπολίτευση που εκμεταλλεύεται κάθε καταστροφή: Ενημερώνω τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κώστα Ζαχαριάδη ότι στο πόρισμά του ο διεθνούς φήμης Γερμανός καθηγητής κ. Γκολντάμερ αναφέρεται πάνω από 90 φορές στην αξία του εθελοντισμού και των εθελοντών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το ίδιο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στην ομιλία του στη Βουλή τον Αύγουστο του 2023 (με έξι αναφορές)», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η βουλευτής της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη.

«Του θυμίζω επίσης ότι μετά την καταστροφή στο Μάτι, ο κ. Τσίπρας είχε αναθέσει μια μελέτη στον κ. Γκολντάμερ, επικεφαλής του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τις Πυρκαγιές. Ο κ. Γκολντάμερ παρέδωσε τη μελέτη του τον Φεβρουάριο του 2019. Τον Απρίλιο, η έκθεση παρουσιάστηκε στις επιτροπές της Βουλής. Τον Μάιο, μπήκε σε διαβούλευση. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε ποτέ το πόρισμα στο οποίο έκτοτε ομνύει», σημειώνει και αμέσως προσθέτει:

«Πρόλαβαν, όμως, να ψηφίσουν -κρατώντας ανοιχτή τη Βουλή, ενώ είχαν ανακοινώσει εκλογές- τον Ποινικό Κώδικα. Στον οποίο Π.Κ. πρόλαβαν να ψηφίσουν το άρθρο 264, με το οποίο μετέτρεψαν το βασικό έγκλημα του εμπρησμού από κακούργημα σε πλημμέλημα -κάτι που άλλαξε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας».

«Και αφού είχαν συμβεί όλα αυτά, τον Νοέμβριο του 2019 κατέθεσαν το σχέδιο νόμου, που δεν είχαν καταθέσει όταν κυβερνούσαν. Από ό,τι φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε να συμφωνεί με τον κ. Γκολντάμερ -αλλά και με τον εαυτό του», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η κ. Βούλτεψη.

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις

Και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης πνέουν μένεα κατά της κυβέρνησης.

«Είναι ένα διαρκές έγκλημα λέμε εμείς και η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα», δήλωσε ο Γιάννης Γκιόκας, βουλευτής ΚΚΕ.

«Το μόνο που συντονίζει σωστά και επαγγελματικά ο πρωθυπουργός είναι το στήσιμο ανεμογεννητριών στα καμένα. Τα παραδείγματα άπειρα», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης.

«Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο και αυτό το οξυγόνο δεν μπορεί να το έχει όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος Νέας Αριστεράς.

Από την κυβέρνηση λένε ότι φέτος έχουμε 18.000 πυροσβέστες – τους περισσότερους από ποτέ – συν 1.500 δασοκομάντος.