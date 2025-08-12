Ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσκεκλημένος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, παρέστη στις 26 Ιουλίου στη θεία λειτουργία του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, στην Τένεδο. Μίλησε για τα εμπόδια της τουρκικής κυβέρνησης στα κληρονομικά δικαιώματα των Ελλήνων, την απουσία σχολείου και την έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Απέδωσε τα εύσημα στον Οικουμενικό Πατριάρχη, που υπηρετεί ακούραστα τη διατήρηση αυτών των ιερών τόπων και τόνισε μεταξύ άλλων πως «έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε την ταυτότητά του, να υπερασπιστούμε με αμοιβαίο σεβασμό τα δικαιώματα, τη θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά, όπου κι αν αυτή απαντάται».

Η παρουσία των Ελλήνων στην Τένεδο εκείνη την ημέρα φαίνεται πως ενόχλησε την τουρκική πλευρά. Πολύ περισσότερο όμως, φαίνεται πως ενόχλησε η παρουσία του προέδρου του ΠαΣοΚ, ο οποίος διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας, από την εποχή που ήταν φοιτητής στην Ξάνθη. Η ενόχληση εκδηλώθηκε μέσω της μειονοτικής εφημερίδας Μιλλέτ, η οποία έχει δεσμούς με το τουρκικό προξενείο και σε δημοσίευμα της με τίτλο «Λειτουργία ”Ελληνισμού” στην Τένεδο: Ακροδεξιά ρητορική με αριστερό προσωπείο», επιτέθηκε κατά του προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

«Επεκτατισμός του Ελληνισμού»

Το άρθρο υπογράφεται με τα αρχικά Τ.Ο. , τα οποία συχνά χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης της «Μιλλέτ» Τζενγκίζ Ομέρ. Μεταξύ άλλων, το δημοσίευμα αναφέρει πως «η παρουσία του Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει τραβήξει την προσοχή με τη ρητορική του κατά της Τουρκίας, μετέτρεψε την τελετή σε μια πολιτική σκηνή που επισκίασε την πνευματική της διάσταση». Ο κ. Ανδρουλάκης φέρεται να είπε: «Τίποτα δεν έχει χαθεί, ούτε η μνήμη, ούτε η ιστορία, ούτε οι άνθρωποι, ούτε ο Ελληνισμός. Ένα νησί όπου έζησαν χιλιάδες Έλληνες, ακόμη και μετά τη συνθήκη της Λωζάννης. Σήμερα, ελάχιστοι έχουν απομείνει. Μόνο μέσω συλλογικής εργασίας, μπορούμε να αποδείξουμε ότι τίποτα δεν έχει σβηστεί, ούτε η μνήμη, ούτε η ιστορία, ούτε οι άνθρωποι, ούτε ο Ελληνισμός. Την επόμενη φορά που θα έρθουμε, πρέπει να έρθουμε για ένα νέο σχολείο».

Με αφορμή τις εν λόγω δηλώσεις, ο αρθρογράφος κάνει λόγο για «επεκτατισμό του Ελληνισμού». «Σύμφωνα με πολλούς σχολιαστές, ο Ανδρουλάκης απορρίπτει τη δημοκρατική μάσκα που φοράει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις τελετές του Πατριαρχείου και μιλάει με σχεδόν «χιτλερικές» (σ.τ.μ.: εισαγωγικά στο πρωτότυπο) ιστορικές εμμονές» σχολιάζει ο υπογράφων. Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στην παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Κων/πολη κ. Κούτρα και του βουλευτή κ. Χαρακόπουλου στο σημείο. «Εκπρόσωποι της Ελλάδας και της Ευρώπης εξέφρασαν με θέρμη τις ”ελληνικές αξιώσεις” (σ.τ.μ.: εισαγωγικά στο πρωτότυπο) σε περιοχή κυριαρχίας της Τουρκίας», σημειώνει.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Κουβαλάει ένα σκίτσο της Μεγάλης Ιδέας στην τσέπη του πουκαμίσου του»

Τα μέλη της μειονότητας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προχώρησαν στην εξής εκτίμηση των δηλώσεων του Ανδρουλάκη: «Ένας πολιτικός σχηματισμός που δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους μουφτήδες μας στην ίδια τη χώρα του και διαχειρίζεται τα τεμένη μας με διορισμένους αξιωματούχους, έχει το θράσος να απαιτεί δικαιώματα εκ μέρους των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία. Αυτό δεν αποτελεί μόνο εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών, αλλά και διπλωματική πρόκληση».

Τέλος, στο ίδιο κείμενο υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ προέβη στο παρελθόν σε δηλώσεις «που προετοίμασαν το πολιτικό και διπλωματικό έδαφος για τους φυγάδες της FETÖ». Αυτό όμως που κάνει εντύπωση είναι το παρακάτω απόσπασμα: «Από την άλλη πλευρά, η ρητορική του, μέσω της οποίας αρνείται την τουρκική ταυτότητα της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης και η υποστήριξη καταπιεστικών πολιτικών κατά της τουρκικής κοινωνίας, κατά τις επαφές του στην Ευρώπη, τον καθιστούν, όχι αριστερό ηγέτη, αλλά μια προσωπικότητα που φαίνεται να κουβαλάει ένα σκίτσο της Μεγάλης Ιδέας στην τσέπη του πουκαμίσου του». Κλείνοντας αναφέρει: «Ως εφημερίδα ”Μιλλέτ” ρωτάμε: Όσοι αρνούνται τη θρησκευτική ελευθερία στις μειονότητες στη χώρα τους, τι ακριβώς ισχυρίζονται ότι αντιπροσωπεύουν στην Τουρκία; Ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αριστερός, αλλά μιλάει τη γλώσσα της ακροδεξιάς σε κάθε ευκαιρία, ποιας ελληνικής ατζέντας αποτελεί πρόθυμο ιεραπόστολο;».

Τι απαντά το ΠαΣοΚ

Στο ΠαΣοΚ, ανώτατες πηγές τονίζουν πως «για αυτούς που γνωρίζουν καλά τα πράγματα στη Θράκη και στην εξωτερική πολιτική, κάτι καλό κάνουμε και ενοχλεί. Το ΠαΣοΚ είναι εκείνο το κόμμα που υπερασπίστηκε τη μειονότητα σήκωσε τις μπάρες του αποκλεισμού κι έχει μουσουλμάνο βουλευτή, τον Ιλχάν Αχμέτ, υπεύθυνο ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Παράλληλα, στέκονται και στο γεγονός πως από την εποχή που ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής, είχε ζητήσει να σταματήσουν οι εξοπλισμοί στην Τουρκία, όσο εκείνη πραγματοποιεί παραβιάσεις και επισημαίνουν πως από τότε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ έχει μπει στο στόχαστρο των Τούρκων.

Την ίδια ώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας στο Βήμα, επισημαίνει πως «ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τις εθνικές θέσεις στην Τένεδο, όπου ο ελληνισμός και η ορθοδοξία ζουν για αιώνες. Εάν κάποιοι στην Τουρκία ενοχλούνται από την υπενθύμιση της αλήθειας, η απάντηση βρίσκεται στην εφαρμογή της συνθήκης της Λωζάνης και του Διεθνούς Δικαίου».

Ενώ και ο Ιλχάν Αχμέτ επισημαίνει στο Βήμα πως «η δημοσιογραφικά αστήρικτη και πολιτικά αήθης επίθεση της τοπικής τουρκόφωνης εφημερίδας της Θράκης “Μιλλέτ”, σε βάρος του προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη για δηλώσεις του που έγιναν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στην Τένεδο, συνιστούν μια προσπάθεια στρέβλωσης της εικόνας του ίδιου και του ΠαΣοΚ εντός των κόλπων της μουσουλμανικής μειονότητας. Το ΠαΣοΚ έχει, όμως, ακατάλυτους ιστορικούς και πολιτικούς δεσμούς με τη Μειονότητα και σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που βασίζονται σε ένα πολύπλευρο έργο των κυβερνήσεων μας, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σημίτη έως και τον Γιώργο Παπανδρέου».