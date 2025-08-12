Οι διακοπές και οι θερινές εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες, ωστόσο η ακρίβεια δεν επιτρέπει σε πολλούς ούτε να ταξιδέψουν, ούτε να ψωνίσουν.

Οι θερινές εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει από τις 14 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, αποτελώντας για αρκετούς μία ανάσα. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν η κίνηση στην αγορά δεν είναι αυξημένη, καθώς η ακρίβεια καλπάζει και οι καταναλωτές ψάχνουν την καλύτερη δυνατή τιμή, ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

Στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε Θεόδωρος Καπράλος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. «Η αγοραστική δύναμη πλέον έχει μειωθεί. Τα 2/3 πηγαίνουν στα βασικά. Ψωνίζουν όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, δεν υπάρχει πια η παρορμητική αγορά. Πλέον, ο κόσμος χαλάει τα λεφτά του διαφορετικά. Με βάση τα στοιχεία του Μαΐου έχουμε 5,6% μείωση του όγκου πωλήσεων, 4,4 σε πραγματικό τζίρο», ανέφερε ο ίδιος.

Ούτε διακοπές, ούτε και ταξίδια

Η ακρίβεια επηρεάζει ακόμα και τις διακοπές. Πολλοί είναι οι Έλληνες που φέτος δεν μπορούν να ταξιδέψουν.

Συγκεκριμένα, ένας στους δύο Έλληνες δε θα κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, επικαλούμενος κυρίως άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψει, αλλά και τα αυξημένα κόστη διακοπών.

Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Προέδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είπε στην εκπομπή: «Με βάση του ότι έχουμε τη μικρότερη αγοραστική αξία ως καταναλωτές στην Ευρώπη, είναι απόλυτα δεδομένο ότι πλέον καταλαβαίνουμε από τις τιμές των εκπτώσεων, πως οι εκπτώσεις δεν θα πάνε καλά. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ή θα μας πάει στο να μείνουμε ή στο να κλείσουμε γιατί η όλη λογική του 60% των μικρομεσαίων να είναι σήμερα χρεωμένοι δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα στο μέλλον».