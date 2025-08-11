Η εβδομάδα που πέρασε ήταν γεμάτη τεχνολογικές εξελίξεις και αντιφατικές εικόνες για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Από το πολυαναμενόμενο λανσάρισμα του GPT-5 και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην αγορά των AI chips, μέχρι τις προβλέψεις για εκρηκτική ανάπτυξη στις μνήμες HBM και τις δικαστικές αποφάσεις για διαφάνεια στη χρήση αλγορίθμων, η τεχνολογία αποδεικνύει ότι κινείται σε πολλά μέτωπα ταυτόχρονα. Παράλληλα, δεν λείπουν και τα πιο παράδοξα ή αμφιλεγόμενα περιστατικά, όπως η «συνέντευξη» του Τζιμ Ακόστα με το AI avatar ενός θύματος της τραγωδίας στο Parkland — μια στιγμή που πυροδότησε έντονες συζητήσεις για τα όρια και τις ηθικές προκλήσεις της νέας εποχής.

Ακολουθούν οι πέντε σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας από τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας.

1) OpenAI λανσάρει το GPT-5

Η OpenAI ανακοίνωσε το GPT-5 ως «ενιαίο σύστημα» που συνδυάζει γρήγορες απαντήσεις με εκτεταμένη συλλογιστική όπου χρειάζεται. Στόχοι του update: λιγότερες αστοχίες, καλύτερη τήρηση οδηγιών, ισχυρότερο κώδικα (frontend και debugging σε μεγάλα repos), ανώτερη πολυτροπική κατανόηση (εικόνα/βίντεο/διαγράμματα) και βελτιώσεις σε θέματα με νέές αξιολογήσεις. Η OpenAI τονίζει νέο τείχος ασφαλείας (ιδίως για βιολογικούς κινδύνους) και δημοσιεύει μετρικές επιδόσεων σε κώδικα, μαθηματικά, πολυτροπικότητα και υγεία.

Γιατί έχει σημασία: Το GPT-5 επιδιώκει να μετατρέψει τη «συλλογιστική κατ’ απαίτηση» σε βασική εμπειρία — κάτι που αλλάζει πρακτικά ροές εργασίας σε δημιουργία περιεχομένου, ανάπτυξη λογισμικού και υποστήριξη αποφάσεων.

Πηγή

2) Η Nvidia και AMD θα αποδίδουν το 15% των εσόδων από πωλήσεις προηγμένων AI chips στην Κίνα στο αμερικανικό Δημόσιο

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι Nvidia και AMD συμφώνησαν να αποδίδουν το 15% των εσόδων από πωλήσεις προηγμένων chips στην Κίνα στο αμερικανικό κράτος, ως προϋπόθεση για άδειες εξαγωγών. Η είδηση συνδέεται με την επανέναρξη αδειοδότησης για το Nvidia H20 και με την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να διαχειριστεί εμπορικά/ασφαλείας ρίσκα χωρίς να «κλείσει» εντελώς την αγορά.

Γιατί έχει σημασία: Πρόκειται για ασυνήθιστο μοντέλο «συμμετοχής εσόδων» από το Δημόσιο, που επηρεάζει άμεσα τιμολόγηση, περιθώρια και μερίδια σε μία κρίσιμη αγορά για AI hardware — με πιθανές αλυσιδωτές αντιδράσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Πηγή

3) Η αγορά μνημών AI (HBM) αναμένεται να αυξάνει 30% ετησίως έως το 2030, λέει η SK Hynix

Σε αποκλειστική συνέντευξη/ρεπορτάζ, η SK Hynix εκτιμά ότι οι μνήμες HBM —κρίσιμες για εκπαίδευση/Inference— θα αυξάνονται με ρυθμό περίπου 30% τον χρόνο μέχρι το 2030, λόγω της εκθετικής ζήτησης από data centers και AI workloads. Η εταιρεία αναδεικνύει τις επενδύσεις δυναμικότητας ως κλειδιά διατήρησης του ρυθμού.

Γιατί έχει σημασία: Το στίγμα της ισχύος AI δεν είναι μόνο οι GPU αλλά και η μνήμη υψηλού εύρους ζώνης. Αν η HBM γίνει ο αποφασιστικός παράγοντας απόδοσης/κόστους, τότε οι προμηθευτές μνήμης αποκτούν κομβικό ρόλο στο οικοσύστημα.

Πηγή

4) Βρετανικό δικαστήριο: η HMRC πρέπει να αποκαλύψει αν χρησιμοποιεί AI σε αποφάσεις φορολογικών πιστώσεων R&D

Απόφαση του Βρετανικού δικαστηρίου High Court υποχρεώνει τη βρετανική εφορία (HMRC) να γνωστοποιήσει αν και πώς χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη σε κρίσιμες αποφάσεις για φορολογικές πιστώσεις έρευνας & ανάπτυξης. Η υπόθεση ήρθε μετά από αίτημα διαφάνειας, με το δικαστήριο να δίνει βάρος στο δημόσιο συμφέρον γύρω από την αυτοματοποίηση διοικητικών κρίσεων.

Γιατί έχει σημασία: Δημιουργεί προηγούμενο διαφάνειας για αλγοριθμικά συστήματα στο Δημόσιο. Ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερη τεκμηρίωση, ανθρώπινη επίβλεψη και «εξηγησιμότητα» — ζητήματα που απασχολούν ήδη την Ευρώπη.

Πηγή

5) TCS: απολύσεις περίπου 12.000 εργαζομένων και «αναδιάταξη» λόγω AI

Η Tata Consultancy Services, κορυφαία ινδική εταιρεία outsourcing, ξεκίνησε τη μεγαλύτερη περικοπή προσωπικού στην ιστορία της (άνω των 12.000 θέσεων, περ. 2% του δυναμικού), σηματοδοτώντας κύμα αναδιάρθρωσης καθώς πελάτες και πάροχοι ενσωματώνουν εκτεταμένα εργαλεία AI για αυτοματοποίηση σε κώδικα, testing και υποστήριξη πελατών. Η κίνηση εντάσσεται σε ευρύτερη μετάβαση του κλάδου με πίεση σε κόστη/αποδοτικότητα.

Γιατί έχει σημασία: Η εξάπλωση του AI αλλάζει δομικά την αλυσίδα αξίας στις υπηρεσίες ΤΠ — από το staffing μέχρι τη φύση των έργων — και λειτουργεί ως καμπανάκι για δεξιότητες/ανθρώπινο κεφάλαιο σε ολόκληρο το οικοσύστημα.

Πηγή

Η πιο #Error404 είδηση της ημέρας σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Τζιμ Ακόστα «παίρνει συνέντευξη» από το AI avatar ενός νεκρού εφήβου του Parkland

Στις 5 Αυγούστου, ο γνωστός Αμερικανός παρουσιαστής του CNN, Τζιμ Ακόστα, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων όταν παρουσίασε στην εκπομπή του μια «συνέντευξη» με το ψηφιακό, τεχνητής νοημοσύνης avatar του Joaquin Oliver — ενός από τα θύματα της μαζικής δολοφονίας στο Λύκειο Marjory Stoneman Douglas, στο Parkland της Φλόριντα, το 2018.

Το avatar δημιουργήθηκε από τον πατέρα του Joaquin, Manuel Oliver, στο πλαίσιο ακτιβιστικής καμπάνιας κατά της οπλοκατοχής. Η τεχνολογία επιτρέπει στο εικονικό «πρόσωπο» του εφήβου να μιλά, να κινεί τα χείλη και να εκφράζεται, χρησιμοποιώντας αρχειακό υλικό και συνθετική φωνή. Στη διάρκεια του ρεπορτάζ, ο Ακόστα απηύθυνε ερωτήσεις στο avatar σαν να ήταν ζωντανός συνομιλητής, με το εικονικό πρόσωπο να δίνει απαντήσεις εστιασμένες στην καταπολέμηση της βίας με όπλα.

Η παρουσίαση μεταδόθηκε ως μέρος ενός αφιερώματος για τις νέες μορφές ακτιβισμού που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Πολλοί θεατές και σχολιαστές στα social media τη χαρακτήρισαν «μακάβρια», «ανήσυχη» και «εκμετάλλευση της μνήμης θυμάτων», ενώ άλλοι τη θεώρησαν ισχυρό εργαλείο ευαισθητοποίησης, έστω και σοκαριστικό.

Γιατί είναι παράξενη: Η εικόνα ενός νεκρού εφήβου να «επανέρχεται» μέσω AI για να μιλήσει ζωντανά στην τηλεόραση ξεπερνά το όριο ανάμεσα στο φόρο τιμής και στην ψηφιακή εκμετάλλευση. Παρόλο που η πρόθεση του πατέρα ήταν καθαρά ακτιβιστική, η δημόσια «συνέντευξη» με ένα avatar που μιμείται την προσωπικότητα ενός πραγματικού ανθρώπου που δεν ζει πια αγγίζει ένα ευαίσθητο και ηθικά αμφιλεγόμενο πεδίο. Το παράδοξο έγκειται στο ότι η τεχνολογία, αντί να αναπαριστά φανταστικούς χαρακτήρες, καλείται να υποκαταστήσει μια αληθινή φωνή που έχει σιγήσει, δημιουργώντας συναισθηματική σύγχυση στους θεατές.

Πηγή

