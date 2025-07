Τι κοινό έχουν μια μαθηματική ολυμπιάδα, ένα συνέδριο στην καρδιά της Αθήνας, το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα, μια επένδυση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και η πιο τολμηρή σύμπραξη τεχνητής νοημοσύνης με την κβαντική τεχνολογία; Ότι όλα συνδέονται με τη ραγδαία μετάβαση σε έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια μέλλον – είναι παρόν. Σήμερα, οι ειδήσεις γύρω από το AI ξεπερνούν κατά πολύ την τεχνολογία: μιλούν για κοινωνία, περιβάλλον, πολιτική και γνώση.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι ένα νέο πειραματικό της μοντέλο AI κατάφερε να διακριθεί στην Παγκόσμια Μαθηματική Ολυμπιάδα (IMO 2025), κατακτώντας το αντίστοιχο του χρυσού μεταλλίου. Το μοντέλο συμμετείχε με τους ίδιους ακριβώς όρους που ισχύουν για τους ανρθώπους : είχε στη διάθεσή του έξι εξαιρετικά απαιτητικά προβλήματα, τα οποία έπρεπε να επιλύσει σε δύο περιόδους των 4,5 ωρών, χωρίς καμία πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε εξωτερικές γνώσεις ή βοηθήματα. Το τεχνητό σύστημα έλυσε πέντε από τα έξι προβλήματα, συγκεντρώνοντας 35/42 βαθμούς, και αξιολογήθηκε από πρώην συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

