Ο Przemysław Dębiak, με το ψευδώνυμο “Psyho,” κέρδισε την πρώτη θέση στο AtCoder World Tour Finals στο Τόκιο, ξεπερνώντας ένα AI μοντέλο ειδικά προσαρμοσμένο για επίλυση προβλημάτων κώδικα. Σε διαγωνισμό διάρκειας 10 ωρών, ο άνθρωπος επικράτησε, δείχνοντας ευελιξία και δημιουργικότητα που το μοντέλο δεν μπορούσε να προσεγγίσει.

Humanity has prevailed (for now!)

I’m completely exhausted. I divd, I had 10h of sleep in the last 3 days and I’m barely alive.

I’ll post more about the contest when I get some rest.

(To be clear, those are provisional results, but my lead should be big enough) pic.twitter.com/fIMo0ifNCd

— Psyho (@FakePsyho) July 16, 2025