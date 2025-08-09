Μεγαλώνει το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 9/8 στη Βρυσούλα της Πρέβεζας.

Οι άνεμοι ενισχύονται όσο περνάει η ώρα και πλέον η πυρκαγιά έχει περάσει στην κάτω πλευρά του οικισμού.

Ήχησε το 112

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στις 14:20 προτρέποντας στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Αστυνομία και εθελοντές απομακρύνουν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθως οι κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ αυτήν τη στιγμή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να γλιτώσουν κάποια άλλα, στις αυλές των οποίων έχει περάσει η φωτιά.

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν υδροφόρες να τους συνδράμουν.

Ενισχύονται οι δυνάμεις

Αυτή τη στιγμή, για την κατάσβεση επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν συνολικά 11 εναέρια μέσα.