€300 εκατ. θυσία στο πελατειακό κράτος – Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 50 κορυφαίοι ερευνητές.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, η έρευνα και ο κύκλος των χαμένων μεταρρυθμίσεων.

ΤΟ ΒΗΜΑ: Ειδήσεις τον Αύγουστο – Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

Οσοι νομίζουν ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις κάνουν μεγάλο λάθος.

Πώς να πιστέψεις κάτι τέτοιο όταν τέτοιες μέρες δρομολογείται από την αμερικανική κυβέρνηση κοτζάμ παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος; Οταν το Ισραήλ ετοιμάζει μια τριετή ή τετραετή πολεμική κατοχή στη Γάζα; Ή όταν η Ρωσία εμφανίζεται καταφανώς μπερδεμένη µε τη βλακώδη «ειδική επιχείρηση» που πήγε κι έμπλεξε στην Ουκρανία;

Κι αν αυτά δεν είναι ειδήσεις, τότε τι είναι είδηση;

Ναταλίγια Κοσμίνα: «Το τίμημα του ChatGPT θα το πληρώσει η επόμενη γενιά»

H ερευνήτρια στο Media Lab του ΜΙΤ εξηγεί τις επιπτώσεις της ΑΙ στον εγκέφαλο και στην κοινωνία.

Βίνσεντ Μίλερ: «Ελίτ είναι όσοι κατέχουν την τεχνητή νοημοσύνη και την πληροφορία»

Ο καθηγητής Θεωρίας και Ηθικής της ΤΝ αναλύει πώς η τεχνολογική εξέλιξη θα αλλάξει την πολιτική και τη ζωή μας.

Ζιλιέτ Μπινός: «Ο Μακρόν έκανε το βήμα, πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι»

Η γαλλίδα ηθοποιός, με αφορμή την παράσταση «Ο όρκος της Ευρώπης» στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, μιλάει στο «Β» για το θέατρο, το Παλαιστινιακό και την πολιτική.

Πόκερ Τραμπ – Πούτιν για το μέλλον της Ουκρανίας, στη γωνία ο Ζελένσκι

Συνάντηση κορυφής

Ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με τον ρώσο ομόλογό του εντός της εβδομάδας.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο μάρτυρας-κλειδί

Οι χαμένοι φάκελοι, τα τρικ των «μυημένων» και οι παρεμβάσεις

Η επικράτεια του «Φραπέ»

«Η “μπουγάδα” εδώ δεν γίνεται από έναν. Ολοι έχουν να κερδίσουν»

Μια κατάθεση-φωτιά και μια αποστολή στη Μεσαρά. Στο φως τα κύρια σημεία της κατάθεσης στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις ευρωπαίες εντεταλμένες εισαγγελείς για τις πιέσεις, τις παρελκυστικές τακτικές στη διασταύρωση στοιχείων και την υπονόμευση των προσπαθειών να διαπιστωθεί η νομιμότητα των δηλωμένων εκτάσεων. Παράλληλα, κάτοικοι των χωριών της Μεσαράς μιλούν για το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων και πώς αυτό στηρίχθηκε σε ένα πλέγμα καθημερινών πρακτικών, όπου η παραβατικότητα ενσωματώθηκε στη ρουτίνα της τοπικής ζωής.

Δένδιας VS Μαξίμου

«Αψιμαχίες» για την αρμοδιότητα των εξοπλιστικών.

Γαλάζια ΚΟ

«Φτάσαμε να κάνουμε αντιπολίτευση στο καφενείο του χωριού».

Διπλό μέτωπο

Εκκλησιαστικό θρίλερ στο Σινά, εμπλοκή με την Αίγυπτο.

Γιατροί του TikTok

Παραπειστικές συμβουλές μέσω κοινωνικών δικτύων.

«Τα αγαπημένα αστυνομικά μας»

Οι συντάκτες του «Β» γράφουν για τα βιβλία που θα είναι… έγκλημα να μη διαβαστούν το καλοκαίρι.

Το επαγγελματικό «ταβάνι» της γενιάς Χ

Αυξάνονται οι εταιρείες που αντικαθιστούν ηλικιωμένους CEOs προτιμώντας νεαρά στελέχη.

Στο μαγικό σύμπαν του Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Το Παρίσι φιλοξενεί την αναδρομική έκθεση ενός εκ των πιο επιδραστικών εν ζωή καλλιτεχνών.

«Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»

Η Μεγάλη Βιβλιοθήκη Αστυνομικής Λογοτεχνίας των εκδόσεων ΑΓΡΑ συνεχίζεται με ένα μυθιστόρημα-σταθμό: «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις». Ένα έργο που σημάδεψε τη γκανγκστερική λογοτεχνία του 20ού αιώνα και θεωρείται κλασικό.

Η ιστορία ξεκινά με την υπόσχεση μιας τέλειας ζωής. Η όμορφη και πάμπλουτη Μις Μπλάντις έχει όλα όσα θα μπορούσε να ζητήσει κανείς: έναν δισεκατομμυριούχο πατέρα, έναν αρραβωνιαστικό που τη λατρεύει, μια ζωή απαλλαγμένη από τον κόπο, τη φτώχεια, την ανάγκη. Όμως όλα αλλάζουν μέσα σε λίγες στιγμές.

Την παραμονή του γάμου της, η Μις Μπλάντις πέφτει θύμα απαγωγής. Ο σύντροφός της πυροβολείται μπροστά στα μάτια της. Και εκείνη οδηγείται σε μια κόλαση χωρίς τέλος, αιχμάλωτη στα χέρια της αδίστακτης συμμορίας της Μα Γκρίσσον και του ψυχοπαθούς γιου της. Από εκείνη τη στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο γίνεται μια σκληρή δοκιμασία, χωρίς ελπίδα, χωρίς διάλειμμα.

Το βιβλίο έχει χαρακτηριστεί από τους κριτικούς ως μία από τις πιο ωμές και αληθοφανείς καταγραφές της εγκληματικότητας και της βίας στον κόσμο των γκάνγκστερ.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τζώρτζ Όργουελ εμπνεύστηκε από το βιβλίο για να γράψει το περίφημο δοκίμιό του «Ο Ραφλς και η Μις Μπλάντις», στο οποίο εξετάζει τη θέση του εγκλήματος και της ηθικής στην αστυνομική μυθοπλασία.

Σήμερα, δεκαετίες μετά την πρώτη του έκδοση, το «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις» εξακολουθεί να διαβάζεται με κομμένη την ανάσα. Όχι απλώς ως θρίλερ, αλλά ως εμβληματική καταγραφή του τρόμου που παραμονεύει πίσω από την επίφαση της ασφάλειας.

«ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» της Αθηνάς Κακούρη

ΤΟ ΒΗΜΑ προσφέρει στους αναγνώστες τον πρώτο τόμο ενός ξεχωριστού μυθιστορήματος: «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» της σπουδαίας Αθηνάς Κακούρη. Ένα αριστούργημα εποχής με φόντο την παλιά Πάτρα. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πάτρα της ιστορίας, του έρωτα και των μυστικών.

Ένα έργο που ταξιδεύει τον αναγνώστη στην Πάτρα του 1890, στην εποχή της ακμής του σταφιδεμπορίου, τότε που η πόλη έσφυζε από ζωή, κοσμοπολιτισμό και οικονομική άνθηση.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ένας παλιός έρωτας αναζωπυρώνεται και οδηγεί σε γάμο – όμως δεν πρόκειται για ιστορία ρομαντικής νοσταλγίας. Η επιλογή αυτή θα ξεκλειδώσει μια σκοτεινή δίνη εκδίκησης και παθών, με ανατροπές που συγκλονίζουν, αποκαλύπτοντας πτυχές της κοινωνίας και των ανθρώπων που την απαρτίζουν.

Η Αθηνά Κακούρη, με την αριστοτεχνική της πένα, ανασυστήνει όχι μόνο την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, αλλά και χαρακτήρες ζωντανούς, σύνθετους, βαθιά ανθρώπινους, με γλώσσα πλούσια και αισθαντική. Δεν είναι τυχαίο πως το «ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ» βραβεύτηκε με το Βραβείο Νικηφόρου Βρεττάκου. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που τιμά τη λογοτεχνική παράδοση και, ταυτόχρονα, στέκεται απολύτως σύγχρονο.

Η συγγραφέας πίσω από το έργο

Η Αθηνά Κακούρη γεννήθηκε στην Πάτρα το 1928, σε οικογένεια κεφαλονίτικης καταγωγής. Έζησε την Κατοχή στην Αθήνα, για να επιστρέψει μετά την Απελευθέρωση στην ιδιαίτερη πατρίδα της, όπου εργάστηκε στο ναυτιλιακό γραφείο του πατέρα της, Χαρίλαου. Εκεί, ανάμεσα σε φορτωτικές και παραστατικά, γεννήθηκε η ανάγκη της γραφής.

Τα πρώτα της κείμενα – χρονογραφήματα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις – δημοσιεύτηκαν στον «Νεολόγο» της Πάτρας. Το 1952, απέσπασε βραβείο σε διαγωνισμό μετάφρασης αμερικανικών διηγημάτων, κερδίζοντας τις εντυπώσεις (και το χρηματικό έπαθλο) υπό την κρίση επιτροπής που απαρτιζόταν από κορυφαίους στοχαστές, όπως ο Κ. Τσάτσος και ο Κ.Θ. Δημαράς.

Το 1959 δοκίμασε τις δυνάμεις της και στην αστυνομική λογοτεχνία, με μια ιστορία τοποθετημένη στην Πάτρα του ’50. Αν και η Ελένη Βλάχου δεν της απάντησε ποτέ, ο «Ταχυδρόμος» δημοσίευσε το διήγημα με εικονογράφηση του Μποστ – σημάδι ότι η ματιά της ήδη ξεχώριζε.

Σήμερα, δεκαετίες μετά, η Αθηνά Κακούρη συνεχίζει να εμπνέει και να μαγνητίζει, με ένα έργο που συνδυάζει ιστορική τεκμηρίωση, αφηγηματική δεινότητα και συναισθηματικό βάθος. Τα «Πριμαρόλια» δεν είναι απλώς μια ιστορία – είναι ένα πολύχρωμο πανόραμα εποχής, με την προσωπική σφραγίδα μιας συγγραφέως που αφουγκράζεται το παρελθόν και το μεταγράφει με σύγχρονη ευαισθησία.

BHMAGAZINO

Το “BHMAGAZINO” που κυκλοφορεί όπως πάντα με το «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» φιλοξενεί στο εξώφυλλό του ένα από τα εμβληματικότερα έργα τoυ David Hockney. Ο Βρεττανικής καταγωγής εικαστικός ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του στην Καλιφόρνια, παίρνοντας έμπνευση από τον ήλιο, τις πολυτελείς κατοικίες με τις πισίνες, τα αστραφτερά χρώματα, τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί, τον πλούτο, τη δύναμη, την εξουσία, ένα ατέλειωτο «παιχνίδι», παρουσιάζει μία μεγάλη αναδρομική έκθεση στο Foundation Louis Vuitton στο Παρίσι. Ένα υπέροχο εικαστικό ταξίδι μεταξύ Η.Π.Α. και Γαλλίας με τον μεγαλοεπιχειρηματία (LVMH) και επιφανή συλλέκτη Μπερνάρ Αρνό να αισθάνεται υπερήφανος για αυτή.

Στο “BHMAGAZINO” αυτής της Κυριακής μπορείτε να διαβάσετε ακόμα αποκλειστικές συνεντεύξεις με σημαντικές προσωπικότητες, θέματα για τα εικαστικά, την αστρονομία και την εξερεύνηση του διαστήματος, τον χορό, την μουσική, να ταξιδέψετε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να ξεναγηθείτε στον μοναδικό κόσμο μίας φωτογράφου που της αρέσει να «χάνεται» σε αρχαίους μύθους διασχίζοντας την ιστορία της τέχνης.

Το “BHMAGAZINO” και αυτή την εβδομάδα του καυτού, νωχελικού, χρυσαφένιου Αυγούστου είναι απλά σαγηνευτικό…