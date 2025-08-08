Φωτιά καίει τώρα στην Κεφαλονιά. Πιο συγκεκριμένα, η δασική πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Καραβάδος.

Άμεσα ήχησε συναγερμός στην Πυροσβεστική, όπου ισχυρές δυνάμεις σπεύδουν στο σημείο, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, ήχησε και το 112, η Υπηρεσία Eπικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης, προειδοποιώντας τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμειές, να απομακρυνθούν προς Αργοστόλι.