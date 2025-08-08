Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 10.15 το πρωί της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φίχτι Αργολίδας, κινητοποιώντας επίγειες κι εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η φωτιά είναι σε ύφεση.

Υπενθυμίζεται ότι η Αργολίδα είναι μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού, λόγω των εξαιρετικά ευνοϊκών συνθηκών για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών.