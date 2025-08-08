Για μία ακόμα φορά οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής ζουν τον εφιάλτη της φωτιάς. Το μεσημέρι της Παρασκευής ξέσπασε πυρκαγιά στην Κερατέα, η οποία λόγω των θυελλωδών ανέμων εξαπλώθηκε γρήγορα.

Το δαχτυλίδι της φωτιά που σχηματίστηκε πέρασε από πολλούς οικισμούς αφήνοντας πίσω του έναν νεκρό και δεκάδες καμένα σπίτια. Η σορός που εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες ανήκε σε άνδρα ηλικίας 76 ετών.

Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής Τογάνι Κερατέας. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής κ.Βαθρακογιάννης το κτίσμα στο οποίο ζούσε μόνος του ο ηλικιωμένος ήταν κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς.

Μια πρώτη εκτίμηση που κάνει η πυροσβεστική είναι ότι δεν αντιλήφθηκε τη φωτιά και δεν πρόλαβε να φύγει. Η σορός του βρέθηκε στο κρεβάτι του σπιτιού. Ο 76χρονος ζούσε στο συγκεκριμένο κτίσμα εδώ και 18 χρόνια.

Στάχτη στρέμματα και σπίτια στην Κερατέα

Το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, άφησε πίσω της δεκάδες καμένα σπίτια. Παράλληλα, πολλά είναι και αυτά που έχουν υποστεί ζημιές, αφού η φωτιά πέρασε μέσα από τις αυλές πολλών σπιτιών.

Καλύτερη εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής θα υπάρξει το πρωί. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι θυελλώδεις άνεμοι, πέρα από την εξάπλωση της φωτιάς, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και στις προσπάθειες της αεροπυρόσβεσης. Οι συνθήκες που υπήρχαν δυσκόλευαν τις προσπάθειες των αεροπλάνων, ενώ τα ελικόπτερα κατέβαιναν όσο χαμηλότερα γινόταν για να κάνουν τις ρίψεις τους.

Φυσικά, μεγάλη είναι η ζημιά που έχει υποστεί και το περιβάλλον αφού σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η φωτιά έχει διασχίσει τουλάχιστον 15 χιλιόμετρα.

Σκηνές αρχαίου δράματος

Την ίδια ώρα πολλοί κάτοικοι αρνούνταν να αφήσουν τις οικείες τους και χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για να απομακρυνθούν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας γυναίκας στην περιοχή Αρί.

Ο φακός τη συνέλαβε να κοιτάζει με απόγνωση το πύρινο μέτωπο και να φωνάζει: «πάει το δασάκι μου, πάει, τελευταία φορά που σε βλέπω». Πολλοί άλλοι κάτοικοι παρέμειναν για να προστατέψουν τα σπίτια τους όπως μπορούσαν με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να κινδυνέψουν.

Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν σε εκκένωση γηροκομείων και άλλων δομών για προληπτικούς λόγους. Συνολικά, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ προχώρησαν σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών.

Εκατοντάδες πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες στην Κερατέα

Στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν και επιχειρούσαν περιοδικά μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δυο για το συντονισμό της κατάσβεσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ανάμεσα στους πυροσβέστες που επιχειρούν βρίσκονται κλιμάκια Ρουμάνων και Τσέχων.

Εκκένωση σε 15 οικισμούς, σε ετοιμότητα βάρκες

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάσβεσης στάλθηκαν μηνύματα εκκένωσης από το 112 για 15 περιοχές. Συγκεκριμένα, εκκενώθηκαν οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά , Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος.

Την ίδια ώρα με εντολή του Λιμενικού συγκεντρώθηκαν σκάφη στην Παλαιά Φώκαια τα οποία είναι έτοιμα να συνδράμουν αν χρειαστεί σε πιθανή επιχείρηση εκκένωσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι λόγω των ανέμων υπάρχουν συνεχώς αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται βελτίωση των συνθηκών το βράδυ. Ωστόσο, από το πρωί θα ενισχυθούν ξανά οι άνεμοι και θα δυσκολέψουν τις προσπάθειες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα προσπαθήσουν όλο το βράδυ να περιορίσουν τη φωτιά.

Το πρωί με το πρώτο φως του ήλιο αναμένεται να σηκωθούν εκ νέου τα πτητικά μέσα για να συνδράμουν. Αξίζει να τονίσουμε ότι είδαμε ρίξεις ακόμα και όταν είχε πέσει το φως του ήλιου.

