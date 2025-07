Την επέκταση του συμβολαίου του Εβάν Φουρνιέ ανακοίνωσε κι επίσημα η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσαν τα χέρια με τον γάλλο σούπερ σταρ με νέο συμβόλαιο, το οποίο φυσικά θα έχει μεγαλύτερες αποδοχές.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Κάτοικος Πειραιά για ακόμη τρία χρόνια θα παραμείνει ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Ο 33χρονος φόργουορντ κατέκτησε στην πρώτη του χρονιά με τα «ερυθρόλευκα» το πρωτάθλημα Ελλάδος και το Super Cup.

Σε 37 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα είχε κατά μέσο όρο 16.1 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 1.1 κλέψιμο και 2.6 ασίστ, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε 9.4 πόντους και 2.3 ασίστ μέσο σε 20 ματς συνολικά».

Πρόσφατα πάντως, ο Γάλλος είχε διαψεύσει, μέσω των σόσιαλ μίντια, όσα είχαν κυκλοφορήσει για την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του, αλλά τελικά έκλεισε το deal χωρίς να γίνει… σίριαλ. Εξάλλου, αμφότερες οι πλευρές είναι απόλυτα ικανοποιημένες και ήθελαν να συνεχιστεί η συνεργασία και ο Φουρνιέ να μείνει για πάντα στο λιμάνι!

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση, ο Γάλλος «ανέβασε» ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδευσε με φωτό του ίδιου αγκαλιά με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ και φόντο την ελληνική σημαία, γράφοντας: «Ο Ολυμπιακός με καλωσόρισε σαν οικογένεια. Αυτό δεν είναι ένα νέο κεφάλαιο – είναι η συνέχεια ενός δυνατού δεσμού. Δε θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που θα είμαι μέρος αυτού του ιερού συλλόγου για ακόμα τρεις σεζόν. Τα λέμε σύντομα!»

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 26, 2025