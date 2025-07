Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Κεντάκι των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα, των οποίων ο ακριβής αριθμός παραμένει άγνωστος.

Ένας πολιτειακός αστυνομικός και πολλά άλλα άτομα τραυματίστηκαν σε μια σειρά από επεισόδια, όπως τα περιγράφουν οι αρχές, στο Λέξινγκτον του Κεντάκι, αφού ένας ύποπτος πυροβόλησε αρχικά εναντίον του αστυνομικού.

Ο άγνωστος ύποπτος πυροβόλησε έναν τροχονόμο στην κομητεία Φαγιέτ στις 11:36 π.μ. προτού διαφύγει, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής αστυνομίας του Κεντάκι. Οι τροχονόμοι και το αστυνομικό τμήμα του Λέξινγκτον συνέλαβαν τον ύποπτο στην εκκλησία Richmond Road Baptist Church, αναφέρει δημοσίευμα του NBC News.

«Υπάρχουν πολλά θύματα στην εκκλησία και το ασθενοφόρο βρίσκεται στο σημείο παρέχοντας βοήθεια», ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία. «Ο ύποπτος είναι νεκρός».

Δεν δόθηκαν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη στην εκκλησία ή την ταυτότητα των θυμάτων εκεί. Η κατάστασή τους και η κατάσταση του αστυνομικού που πυροβολήθηκε παραμένουν ασαφείς.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίρ, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο X ότι υπήρξε και δεύτερος πυροβολισμός στην εκκλησία.

Kentucky, we are aware of a series of incidents in Lexington around one suspect, including a trooper-involved shooting and an additional shooting at Richmond Road Baptist Church with multiple injuries. The trooper and others are being treated at a nearby hospital. 1/2

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) July 13, 2025