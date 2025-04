Συναγερμός έχει σημάνει σε Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, μετά από αναφορές για την παρουσία ενεργού σκοπευτή. Η Σχολή ειδοποίησε τους φοιτητές μέσω γραπτού μηνύματος για πυροβολισμό στην περιοχή της Φοιτητικής Ένωσης το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης.

Το πανεπιστήμιο έχει ενεργοποιήσει το σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, δίνοντας οδηγίες στους φοιτητές και το προσωπικό να κλειδώνουν τις πόρτες, να μένουν μακριά από τα παράθυρα και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες.

An active shooter has been reported in the area of Student Union. Police are on scene or on the way. Continue to seek shelter and await further instructions. Lock and stay away from all doors and windows and be prepared to take additional protective measur https://t.co/cBrbt0cLe6

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο Tallahassee Memorial Healthcare, δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τους τραυματισμούς και την κατάστασή τους.

A terrifying scene is unfolding at Florida State University, where an active shooter has been reported on campus.

Chilling footage from inside a classroom captures the tense moment—voices can be heard outside, desperately pleading to be let in.

Multiple injured individuals have… pic.twitter.com/KyhdQuWu98

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) April 17, 2025