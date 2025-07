Η Σαρλίζ Θερόν δεν έχει συνηθίσει τους φαν της σε αποκαλύψεις για την ερωτική της ζωή. Αυτή τη φορά όμως, μιλώντας στο podcast της Άλεξ Κούπερ «Call Her Daddy», αποκάλυψε την εμπειρία της με έναν 26χρονο!

«Σχεδόν πνίγηκα. Είμαι η τελευταία που πρέπει να ρωτήσεις», είπε η Θερόν, όταν η 30χρονη Κούπερ τη ρώτησε ποιο είναι το καλύτερο σεξουαλικό tip που έχει να δώσει. «Ακούγομαι αλαζονική, αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει επειδή βρήκα αυτή την ελευθερία στα 40 μου, όπου σκέφτομαι “Θεέ μου, θέλω να το πω με την κατάλληλη προοπτική”. Πιθανώς να έχω κάνει μόνο τρία one night stands σε όλη μου τη ζωή, αλλά πρόσφατα έκανα σεξ με έναν 26χρονο και ήταν πραγματικά απίστευτο, δεν το είχα ξανακάνει ποτέ και σκέφτηκα, “είναι υπέροχο”».

«Να πω απλώς ότι αυτός ο 26χρονος είναι ο πιο τυχερός άντρας που περπατάει πάνω σε αυτόν τον πλανήτη», απάντησε η Κούπερ. «Δεν είναι έτσι, αλλά ευχαριστώ», πρόσθεσε η Θερόν.

Η Θερόν, η οποία είναι μητέρα δύο κοριτσιών, της 12χρονης Τζάκσον και της 9χρονης Όγκαστ, είναι γνωστό ότι είναι ελεύθερη εδώ και αρκετά χρόνια, μετά τις σχέσεις της με ηθοποιούς όπως ο Σον Πεν, ο Στιούαρτ Τάουνσεντ και ο Κρεγκ Μπιέρκο, καθώς και με τον τραγουδιστή των «Third Eye Blind», Στέφαν Τζένκινς. Παρόλο που έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι δεν σκοπεύει να παντρευτεί, είπε στην Κούπερ ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο ενός one night stand, αν και τόνισε ότι δεν κάνει πολλά.

«Ακούγομαι σαν να κάνω πολλά, αλλά δεν είναι έτσι. Οπότε όταν το κάνω, λέω, “Γ@μώτο, έπρεπε να το κάνω αυτό στα 20 μου”» είπε για το περιστασιακό σεξ. «Ήμουν ουσιαστικά “παντρεμένη” από τότε που ξεκίνησα να κάνω σεξ μέχρι την τελευταία μου σχέση. Μετά έκανα παιδιά. Ποιος έχει χρόνο για ραντεβού, ξύρισμα, αποτρίχωση και μακιγιάζ; Έχω δύο παιδιά που πρέπει να πάνε σχολείο».

