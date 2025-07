Οι Milwaukee Bucks θα είναι μια διαφορετική ομάδα την επόμενη σεζόν, καθώς τα 3/5 της πεντάδας τους θα απαρτίζονται από νέα πρόσωπα.

Ό,τι έγινε την πρώτη ημέρα του Ιουλίου φάνταζε αδιανόητο λίγες ώρες πριν. Κι αν η απώλεια του Brook Lopez (που κατέληξε στους LA Clippers) ήταν αναπόφευκτη, όλα όσα ακολούθησαν ανέτρεψαν κάθε άλλη πρόβλεψη. Κι εν μέρει δυσαρέστησαν και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως αποκάλυψε έγκυρος Αμερικάνος δημοσιογράφος. Έναν Γιάννη που δεν είχε μπει καν στη διαδικασία να ζητήσει ανταλλαγή δείχνοντας εμπιστοσύνη στο πρότζεκτ.

BREAKING: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is not pleased with the team’s decision to waive Damian Lillard, league sources tell me. pic.twitter.com/NGqJIWRQeq



Τι πείραξε κυρίως τον «Greek Freak»; Η συμπεριφορά που επεφύλαξε το front office του Μιλγουόκι στον Damian Lillard. Διότι η απόφαση της διοίκησης ήταν αποδέσμευση με αποζημίωση σε πέντε δόσεις. Τα «ελάφια γνώριζαν πως ο σπουδαίος γκαρντ δεν είναι σε θέση να τους βοηθήσει του χρόνου, εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του, και κατέληξαν πως είναι προτιμότερο να κάνουν άκομψα χώρο στο salary cap για άλλους παίκτες.

Πού κατέληξαν; Να αποκτήσουν από τη δεξαμενή των free agents τόσο τον εξαιρετικό Myles Turner, που έπαιξε στους τελικούς με τους Indiana Pacers, όσο και τον βετεράνο περιφερειακό Gary Harris. Όπως επίσης και τον Σέρβο Vasilije Micic μέσω ανταλλαγής με τους Charlotte Hornets, στους οποίους κατέληξε ο Pat Connaughton και δύο μελλοντικά draft picks δεύτερου γύρου.

The new looks Bucks squad 🦌👀

This team is finishing as a __ squad in the East? 🤔 pic.twitter.com/TC6J1KhP6Q

