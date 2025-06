Όσες ενστάσεις (μπορεί να) υπήρχαν πριν την συναυλία του Tom Jones, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, το βράδυ του Σαββάτου, αυτές καταρρίφθηκαν, στο δεύτερο ή τρίτο τραγούδι, που ερμήνευσε. Ο Ουαλλός Sir, μπορεί να συμπλήρωσε τα 85του χρόνια, στις 7 Ιουνίου αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει καταθέσει τα όπλα. Απεναντίας. Στην πρώτη του συναυλία επί αθηναϊκού εδάφους εδώ και έξι δεκαετίες, απέδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί το παρελθόν του με αξιοπρέπεια, να αλλάξει τις ενορχηστρώσεις των τραγουδιών και να τις κάνει περισσότερο ροκ, μπλουζ και σόουλ, ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα, στα χρόνια του και στις φωνητικές αλλά και σκηνικές (σημερινές) ικανότητές του αλλά καθόλου δεν πρόδωσε το θρύλο του.

Οι θεατές που είχαν καλύψει κάθε καρέκλα, στο θέατρο του πιο μουσικού λόφου της Αθήνας, ήταν έτοιμοι σαν από καιρό να υποδεχθούν τον Tom Jones, από το πρώτο κιόλας τραγούδι του. Χειροκρότημα, επευφημίες, σιγοντάρισμα στα κομμάτια που ερμήνευσε, ενίοτε χορός και στο τέλος αποθέωση. Τόσο ο τραγουδιστής όσο και το κοινό, ανανέωσαν το ραντεβού τους, για πολλές ακόμη «Tom Jones βραδιές», όπως τουλάχιστον «δεσμεύθηκε», ο διάσημος ερμηνευτής.

Το πρόγραμμά του, το οποίο διήρκησε περί τα 100 λεπτά, ο Tom Jones, παρουσίασε το setlist του, το οποίο τα περιελάβανε όλα. Τα μεγάλα του hits που τον έκαναν διάσημο σε όλο τον κόσμο, ενώ δεν έλειψαν και οι προσωπικές στιγμές του. Η βραδιά του Σαββάτου, ξεκίνησε «I’m Growing Old». Καθόλου τυχαία επιλογή στον βαθμό που με αυτοσαρκασμό και χιούμορ τρόλαρε την ηλικία του, κάτι που έλλειψε άλλωστε σε όλη την διάρκεια της συναυλίας.

«Από Cohen και Dylan μέχρι την Delilah»

Η μπάντα που τον συνόδευε, στάθηκε αντάξια του, όταν ο Sir ερμήνευσε τραγούδια όπως τα «Tower of Song» του Leonard Cohen, «Νot Dark Yet» του Bob Dylan, «Across the Borderline», «Lazarus Man» αλλά και το προσωπικό «I Won’t Crumble with You If You Fall». Το τελευταίο περιλαμβάνεται στο 41ο άλμπουμ του «Surrounded by Time» (2021), το οποίο έκανε ντεμπούτο στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο , καθιστώντας τον Jones τον γηραιότερο άνδρα που έφθασε στο Νο.1 των άλμπουμ στα τσαρτς του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως έχει εξηγήσει ο Sir Tom, η σύζυγός του τον παρότρυνε να μην καταρρεύσει μαζί της όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα, ενώ βρισκόταν στο τελικό στάδιο. Αυτό το τραγούδι αποτελεί απόδειξη της αγάπης τους και της δύναμής της, καθιστώντας το σημαντικό μέρος των εμφανίσεών του.

Από το πρόγραμμα του, δεν έλλειψαν οι πασίγνωστες επιτυχίες του «It’s Not Unusual» και «What’s New Pussycat?» που είχαν την τιμητική τους από το κοινό. Άκρως ενδιαφέρουσες οι μπλουζ εκδοχές των «Sex Bomb», «You Can Leave Your Hat On», funk το «Kiss» και ειλικρινή αποθέωση στο «Delilah».

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούσαν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Στο encore o Tom Jones, ερμήνευσε τα «Green, Green Grass of Home» (Claude “Curly” Putman, Jr. Cover), «One Hell of a Life», (Katell Keineg cover) και το boogie «Strange Things Happening Every Day» (Sister Rosetta Tharpe cover). Κάπου εκεί, ευχαρίστησε το κοινό, ανανέωσε το ραντεβού και ευχήθηκε «God Bless you». Στο τέλος όταν όλα τελείωσαν, θεατής αναρωτήθηκε φωναχτά: «Σκέψου πως θα ήταν την δεκαετία του ΄70…». Δεν θα διαφωνήσουμε μαζί του.