Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στο γαλλικό ποδόσφαιρο η είδηση του υποβιβασμού της Λιόν. Μια από τις πιο γνωστές γαλλικές ομάδες, έπεσε κατηγορία και θα αγωνίζεται πλέον στη Ligue 2, λόγω χρεών, που αγγίζουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Η Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης (DNCG) ανακοίνωσε σήμερα, (24/6) την απόφαση του υποβιβασμού της ομάδας, καθώς ο σύλλογος δεν κατάφερε να πείσει τον οικονομικό επόπτη του γαλλικού ποδοσφαίρου να άρει τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί τον Νοέμβριο, μεταξύ των οποίων και ένας προσωρινός διοικητικός υποβιβασμός στη Ligue 2.

🚨 OFFICIAL: Olympique Lyon have been relegated to Ligue 2.

The club has the possibility to appeal the decision. pic.twitter.com/T4UKbqYQBV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2025