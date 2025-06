Επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στον Ντμίτρι Μεντβέντεφ με αφορμή ανάρτηση που έκανε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας. Ο αμερικανός πρόεδρος του επιτέθηκε τονίζοντας ότι δεν πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί τόσο εύκολα τη λέξη «πυρηνικά».

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Μήπως άκουσα τον πρώην πρόεδρο Μεντβέντεφ, από τη Ρωσία, να πετάει αδιάφορα τη λέξη «Π» (Πυρηνικά!) και να λέει ότι αυτός και άλλες χώρες θα προμηθεύσουν πυρηνικές κεφαλές στο Ιράν; Το είπε πραγματικά αυτό ή είναι απλά ένα αποκύημα της φαντασίας μου; Αν το είπε αυτό, και αν επιβεβαιωθεί, παρακαλώ ενημερώστε με, ΑΜΕΣΑ. Η λέξη «Π» δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο άνετα. Υποθέτω ότι γι’ αυτό ο Πούτιν είναι «ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ».

Παρεμπιπτόντως, αν κάποιος νομίζει ότι το «υλικό» μας ήταν σπουδαίο το Σαββατοκύριακο, μακράν ο ισχυρότερος και καλύτερος εξοπλισμός που έχουμε, 20 χρόνια προηγμένος σε σχέση με την αγέλη, είναι τα Πυρηνικά μας Υποβρύχια. Είναι τα πιο ισχυρά και θανατηφόρα όπλα που κατασκευάστηκαν ποτέ, και μόλις εκτόξευσαν τα 30 Tomahawks – Και τα 30 πέτυχαν τέλεια το στόχο τους. Έτσι, εκτός από τους σπουδαίους πιλότους των μαχητικών μας, ευχαριστούμε τον κυβερνήτη και το πλήρωμα!»

«Τι πέτυχαν οι Αμερικανοί με τα νυχτερινά τους πλήγματα σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν;

1. Οι κρίσιμες υποδομές του φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκαν ή υπέστησαν μόνο μικρές ζημιές.

2. Ο εμπλουτισμός πυρηνικού υλικού – και, τώρα μπορούμε να το πούμε ευθέως, η μελλοντική παραγωγή πυρηνικών όπλων – θα συνεχιστεί.

3. Ορισμένες χώρες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν άμεσα το Ιράν με τις δικές τους πυρηνικές κεφαλές.

4. Το Ισραήλ δέχεται επίθεση, οι εκρήξεις συγκλονίζουν τη χώρα και ο κόσμος πανικοβάλλεται.

5. Οι ΗΠΑ έχουν πλέον εμπλακεί σε μια νέα σύγκρουση, με την προοπτική μιας χερσαίας επιχείρησης να διαφαίνεται στον ορίζοντα.

6. Το πολιτικό καθεστώς του Ιράν έχει επιβιώσει – και κατά πάσα πιθανότητα, έχει βγει ακόμη πιο δυνατό.

7. Ο λαός συσπειρώνεται γύρω από την πνευματική ηγεσία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προηγουμένως ήταν αδιάφοροι ή αντίθετοι σε αυτήν.

8. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που κάποτε χαιρετίστηκε ως «πρόεδρος της ειρήνης», έχει τώρα ωθήσει τις ΗΠΑ σε έναν ακόμη πόλεμο.

9. Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών σε όλο τον κόσμο αντιτίθεται στις ενέργειες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

10. Με αυτούς τους ρυθμούς, ο Τραμπ μπορεί να ξεχάσει το Νόμπελ Ειρήνης – ούτε καν με το πόσο στημένο έχει γίνει. Τι τρόπος για να ξεκινήσετε τα πράγματα, κ.

Πρόεδρε. Συγχαρητήρια!».

