Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο 29χρονος σκόρινγκ γκαρντ ολοκλήρωσε μια σούπερ παραγωγική θητεία στον Άρη και εντάχθηκε στο ρόστερ του «τριφυλλιού» για να πλαισιώσει την ήδη ποιοτική περιφερειακή γραμμή (Ναν, Σλούκα, Γκραντ, Σορτς, Μπράουν).

Ο Τολιόπουλος, ύψους 1.88μ, είναι ακόμη ένας παίκτης που θα έχει αγωνιστεί στις πέντε κορυφαίες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ (Ολυμπιακός, Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός). Έχει αγωνιστεί επίσης σε Πανιώνιο, Κολοσσό Ρόδου και Ιωνικό Νίκαιας.

Πέρυσι στο Eurocup είχε 13.7 πόντους και 2.5 ασίστ ανά 24:30 λεπτά συμμετοχής σε κάθε παιχνίδι. Αντίστοιχα τα νούμερα του και στην GBL με 13.8 πόντους ανά 26:41 λεπτά συμμετοχής στα ματς της κανονικής περιόδου, με την παραγωγικότητά του ν’ αυξάνεται πάντως στα playoffs.

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 23, 2025