«Η Γαλλία επαναβεβαιώνει το δικαίωμα του Ισραήλ στην προστασία του και στην εγγύηση της ασφάλειάς του», σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν. Ο γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε δε, ότι έχει «επανειλημμένως καταδικάσει» το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Για να μην τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα όλης της περιοχής, ζητώ από τις πλευρές τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X ο Εμανουέλ Μακρόν. Ακόμα, διευκρίνισε ότι είχε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως και με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, τον βασιλιά της Ιορδανίας, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον εμίρη του Κατάρ, τον καγκελάριο της Γερμανίας και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας.

«Θα ληφθούν όλα τα μέτρα για να προστατευθούν οι πολίτες μας και οι διπλωματικές και στρατιωτικές μας επιρροές στην περιοχή», ανέφερε. «Θα εφαρμοστούν όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση της εθνικής επικράτειας και των συμπολιτών μας», διαβεβαίωσε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν στο πέρας συμβουλίου άμυνας και εθνικής ασφάλειας που είχε συγκληθεί το πρωί.

France has repeatedly condemned Iran’s ongoing nuclear program and has taken all appropriate diplomatic measures in response.

In this context, France reaffirms Israel’s right to defend itself and ensure its security.

To avoid jeopardizing the stability of the entire region,…

