Ο Ολυμπιακός κατάφερε να είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ, αφού η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε του Παναθηναϊκού με 85-71 στον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL, κατακτώντας έτσι τον 15ο τίτλο του πρωταθλητή στην ιστορία του.

Λίγο αργότερα, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, με σχετική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα για την προσπάθειά της στο παρκέ και την κατάκτηση του τίτλου αναφέροντας: «Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος!».

🔴⚪🏆​ Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος! / Congratulations to @Olympiacos_BC for winning the Greek Championship!#Olympiacos #Family #Basketball #WeKeepOnDreaming #Piraeus #Champions #Greece pic.twitter.com/3jletulyYg

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 8, 2025