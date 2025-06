Με αίμα βάφτηκαν οι πανηγυρισμοί στο Παρίσι για τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμαίν στο Champions League καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Ένας 17χρονος πέθανε μετά από μαχαιριά που δέχτηκε στο στήθος στην πόλη Νταξ της περιοχής Λαντ, ενώ μία γυναίκα που επέβαινε σε σκούτερ σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα νοτιοδυτικά του Παρισιού όπως αναφέρει η Le Monde. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το φονικό με θύμα τον ανήλικο, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.

Παρόλο που η πλειονότητα των οπαδών πανηγύρισε ειρηνικά, η αστυνομία του Παρισιού ανέφερε ότι ξέσπασαν συμπλοκές κοντά στη Λεωφόρο Ηλυσίων Πεδίων και στο γήπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν, Παρκ ντε Πρενς, το οποίο είχε μετατραπεί σε ζώνη φιλάθλων για την προβολή του αγώνα και στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί 48.000 οπαδοί.

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 599 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων δεκάδες άτομα που διέρρηξαν ένα κατάστημα υποδημάτων στα Ηλύσια Πεδία. Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν αστυνομικούς με γκλομπ να συγκρούονται με τον κόσμο, κοντά στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες οπαδοί.

Δύο αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν και μια στάση λεωφορείου καταστράφηκε στην περιοχή Porte de Saint-Cloud.

Περίπου 5.400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη την πόλη για τους εορτασμούς μετά τον αγώνα, με τους αστυνομικούς στα Ηλύσια Πεδία να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού για να διατηρήσουν την τάξη. Οι δημοσιογράφοι του AFP είδαν ακόμα την αστυνομία να χρησιμοποιεί αύρα νερού στην Αψίδα του Θριάμβου.

