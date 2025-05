Από την Πειραιώς 260 μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού που φιλοξενεί συναυλίες τις οποίες θέλουμε να απολαύσουμε, αλλά και το Ωδείο Αθηνών, το Ηρώδειο και την Επίδαυρο, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου γιορτάζει φέτος μια πορεία 70 χρόνων.

Ξεχωρίσαμε 10 εκδηλώσεις που δεν είναι sold out και στις οποίες μπορείτε να βρείτε εισιτήρια – «σπεύσατε», θα λέγαμε, γιατί η 70η διοργάνωση του διεθνούς Φεστιβάλ των παραστατικών τεχνών στη χώρα μας είναι προ των πυλών και ξεκινά στις 28 Μαϊου.

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2025 θα έχετε αρκετές ευκαιρίες για να επισκεφθείτε το Ηρώδειο, καθώς με το πέρας των φθινοπωρινών εκδηλώσεων, θα κλείσει για περίπου μία τριετία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασής του.

«Η ελληνική nu jazz συναντά την αφρικανική διασπορά»

28 Μαΐου – Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού – Ώρα: 21.00

Φέτος το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την Τεχνόπολη, η οποία έχει τη διαχείριση του Θεάτρου. Με τέσσερις ξεχωριστές συναυλίες, το Φεστιβάλ αγκαλιάζει τις νεότερες γενιές θεατών, παρουσιάζοντας σπουδαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εμείς επιλέγουμε την βραδιά της ελληνικής nu jazz που συναντά την αφρικανική διασπορά με ένα πρόγραμμα που επιμελείται ο MC Yinka. Μαζί του οι Ζερόμ Καλούτα, Idra Kayne, Ladele, Urban Lynx (Άγγελος Αγγέλου και Ανδρέας Πολυζωγόπουλος γνωστοί ως MC Yinka και MC Dash) σε ένα μουσικό ταξίδι όπου η hip hop συναντά την αφροελληνική δημιουργία.

Subset Festival ⊆ – Φεστιβάλ Νέας Μουσικής

Carmen Villain – Lyra Pramuk

5 Ιουνίου – Ωδείο Αθηνών Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος – Ώρες: 20.00 & 00.00

Οι ποικιλόμορφοι ηχητικοί κόσμοι που έχει χτίσει στη διαδρομή της η Νορβηγίδα-Μεξικανή καλλιτέχνις, παραγωγός και DJ Κάρμεν Βίλεν διαμορφώνονται μέσα από τη φυσική της περιέργεια για τον ήχο. Η μουσική της επιτυγχάνει μία ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο ράθυμο και συνάμα ζωηρό ρυθμό της dub και στη μουσική αισθητική του ρεύματος του Τέταρτου Κόσμου*, με νύξεις οργάνων, όπως το φλάουτο, η φωνή και το κλαρίνο, να συνθέτουν υποβλητικά και γλαφυρά ηχοτοπία και μελωδίες. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της με τίτλο Only Love From Now On δέχτηκε διθυραμβικές κριτικές και βρέθηκε στις λίστες με τις καλύτερες κυκλοφορίες της χρονιάς σε διάφορα μουσικά websites.

Η λατρευτική μουσική στον πυρήνα της ενσαρκώνει τη βαθιά ριζωμένη ανάγκη μας να εκφράσουμε τα μύχια και αρχέγονα συναισθήματά μας. Για την Λάιρα Πράμουκ, το ίχνος της λατρευτικής μουσικής είναι σύμφυτο με τη φουτουριστική φολκ μουσική της που αξιοποιεί τη δύναμη και την ευθυβολία της τεχνολογίας για να αποκαλύψει την ανθρώπινη φωνή ως όργανο απεριορίστων δυνατοτήτων.

«Ιππόλυτος» του Ευριπίδη

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού Πέμπτη 19 Ιουνίου – Ώρα: 21.00

Ο Ιππόλυτος του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, επιτυχία του Εθνικού Θεάτρου στην Επίδαυρο το 2023, έρχεται για δύο παραστάσεις στο Ηρώδειο. Πρόκειται για μία σύγχρονη προσέγγιση της αρχαίας τραγωδίας που προτείνει μια ανατρεπτική σκηνοθετική οπτική ενώ εμβαθύνει στον άγριο κόσμο του Ευριπίδη. Στην ανανεωμένη διανομή πρωταγωνιστούν οι: Στεφανία Γουλιώτη (Φαίδρα), Χριστίνα Μαξούρη (Τροφός), Δημήτρης Παπανικολάου (Αγγελιαφόρος), Έλενα Τοπαλίδου (Αφροδίτη/Άρτεμις), Γιάννης Τσορτέκης (Θησέας), Ορέστης Χαλκιάς (Ιππόλυτος).

«The Stranglers»

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού Δευτέρα 23 Ιουνίου – Ώρα: 21.00

Από τα κορυφαία συγκροτήματα που ανέδειξε η βρετανική rock ’n’ roll σκηνή, οι Strangler ξεκίνησαν τη διαδρομή τους το 1974 και αποτελούν μια από τις μακροβιότερες μπάντες στη σύγχρονη μουσική. Με τραγούδια-σταθμούς και άλμπουμ με εκατομμύρια πωλήσεις, έχουν επάξια κερδίσει τη θέση τους στο πάνθεον της παγκόσμιας πανκ-ροκ σκηνής. Οι διαχρονικές επιτυχίες των Stranglers τούς έχουν χαρίσει χρυσούς και πλατινένιους δίσκους αλλά και συχνή παρουσία στα charts της Βρετανίας, με αποκορύφωμα το «Golden Brown», που κυκλοφόρησε το 1982 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του συγκροτήματος και ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής.

«Διάβρωση/Weathering» – Φέι Ντρίσκολ

Πειραιώς 260 28&29 Ιουνίου – ‘Ωρα: 21.00

Ένα σύνθετο έργο που «δεν μοιάζει με τίποτε άλλο που έχουμε δει» κατά τους New York Times και μας προκαλεί να σκεφτούμε πώς η φύση και η βιολογία επιδρούν στο ανθρώπινο σώμα ως συλλογικό και πολιτικό υποκείμενο. Η Αμερικανίδα χορεύτρια και χορογράφος Φέι Ντρίσκολ παρουσιάζει το Weathering, ένα έργο της που έχει ταξιδέψει πολύ και την έχει κάνει ευρέως γνωστή στο ευρωπαϊκό κοινό από την πρεμιέρα του το 2023 μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για μια χορογραφία σχολαστικά επεξεργασμένη ως κατασκευή, ιδιαίτερα λεπτομερής με πολλές διαστρωματώσεις, σαν ζωντανό γλυπτό που παίζει με τις πυκνότητες και διαμορφώνεται ως κινούμενος πίνακας. Τα σώματα σε διαρκή επαφή μεταξύ τους μετακινούνται μαζί, αλλάζουν φόρμες σαν πλεκτό που υφαίνεται και ξηλώνεται ή σαν τοπίο που μεταμορφώνεται από το φως και την αλλαγή των εποχών.

«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή

Θέατρο Πορεία – Δημήτρης Τάρλοου

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 4 & 5 Ιουλίου – Ώρα: 21.00

Το θέατρο Πορεία επανέρχεται στην Επίδαυρο, αυτή τη φορά με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημήτρη Τάρλοου στην πρώτη του σκηνοθεσία στο αργολικό θέατρο με την εκδοχή της Ηλέκτρας από τον Σοφοκλή. Σε έναν κόσμο που μαστίζεται από ολοκληρωτισμούς και κοινωνική αδικία, σε μια εποχή όπου η βία και η εκδίκηση παρουσιάζονται συχνά ως «αναγκαίο κακό», η Ηλέκτρα του Σοφοκλή αποκτά ανατριχιαστική επικαιρότητα. «Η τραγωδία αυτή δεν είναι απλώς μια αφήγηση εκδίκησης, αλλά ένας καθρέφτης των ανθρώπινων διλημμάτων, της διαχρονικής σύγκρουσης ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την ηθική», συνοψίζει το σημείωμα του Φεστιβάλ. Παίζουν: Γιάννης Αναστασάκης, Γρηγορία Μεθενίτη, Λουκία Μιχαλοπούλου, Νικόλας Παπαγιάννης, Ιωάννα Παππά, Αναστάσης Ροϊλός, Περικλής Σιούντας.

«ζ – η – θ / Ο ξένος»

Μια επιστροφή στις πηγές: Επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Παρασκευή 11 & Σάββατο 12 Ιουλίου – Ωρα: 21.00

Μια επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες του έπους της Οδύσσειας που αποκαλύπτει «πώς αυτό το ατελεύτητο μυστήριο της προφορικής Αφήγησης (το βαθύ μυστήριο του θεάτρου) έχει τη δυνατότητα να μας εξακοντίζει συναρπαστικά «εκεί που η ιστορία ακόμα συμβαίνει». Τα πρόσθετα αποσπάσματα από την Ιλιάδα στη δραματουργία της παράστασης είναι σε μετάφραση Δ.Ν. Μαρωνίτη, Άγρα, 2012. Σκηνοθετεί ο Μιχαήλ Μαρμαρινός. Παίζουν μεταξύ άλλων οι: Γαλάτεια Αγγέλη, Κλέλια Ανδριολάτου, Γιάννης Βάρσος, Νικόλας Γραμματικόπουλος, Έλενα Τοπαλίδου, Χάρης Φραγκούλης, Γιάννης Χαρίσης.

Utopia – Θεόδωρος Κουρεντζής

Γκούσταφ Μάλερ – «Τραγούδια για τα νεκρά παιδιά» και «Συμφωνία αρ. 4»

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 19 Ιουλίου – Ώρα: 21.00

Ο Έλληνας αρχιμουσικός θα διευθύνει τη Utopia, την ανεξάρτητη ορχήστρα που ίδρυσε το 2022, στην Τέταρτη συμφωνία του Μάλερ, τη δημοφιλέστερη του Αυστριακού μουσουργού. Το τραγούδι του δ΄ μέρους θα ερμηνεύσει η εξαιρετική Ελβετή σοπράνο Ρέγκουλα Μίλεμαν, από τις κορυφαίες της γενιάς της. Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς, η κοντράλτο Eve Maud Hubeaux θα ερμηνεύσει τα σπαρακτικά Τραγούδια για τα νεκρά παιδιά (Kindertotenlieder), τον κύκλο τραγουδιών που συνέθεσε ο Μάλερ (1901-1904) σε φόρμα ορχηστρικών λίντερ, μελοποιώντας πέντε ποιήματα του Φρίντριχ Ρίκερτ.

«Οιδίπους» – Γιάννης Χουβαρδάς

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 25 &26 Ιουλίου – Ώρα: 21.00

Πενήντα χρόνια συνεχούς επαγγελματικής παρουσίας κλείνει φέτος στο θέατρο ο Γιάννης Χουβαρδάς και μεταφράζει, διασκευάζει και σκηνοθετεί τον Οιδίποδα Τύραννο και τον Οιδίποδα επί Κολωνώ του Σοφοκλή σε μία παράσταση ως ενιαίο έργο. Υπό την καθοδήγηση του μια ομάδα σημαντικών ηθοποιών και συντελεστών, θα αφηγηθούν, με ζωντανή μουσική, τη συγκλονιστική ιστορία του Οιδίποδα ξεκινώντας από το τέλος και πηγαίνοντας προς τα πίσω, στην αρχή του κακού. Παίζουν: Στεφανία Γουλιώτη, Νίκος Καραθάνος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Πηνελόπη Τσιλίκα, Ορέστης Χαλκιάς, Νίκος Χατζόπουλος.

«Νύχτα μαγικιά» – 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Μαρία Φαραντούρη – Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, 16 Αυγούστου – Ώρα: 21.30

Το 2025 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Με την αφορμή αυτή, η Μαρία Φαραντούρη, εμβληματικά ταυτισμένη με τον Μίκη, μαζί με έναν από τους σημαντικότερους λυρικούς μας ερμηνευτές, τον Τάση Χριστογιαννόπουλο, παρουσιάζει ένα ρεπερτόριο τραγουδιών με έμφαση στη λυρική του πλευρά του Θεοδωράκη. Στην παράσταση που φιλοξενείται στη Μικρή Επίδαυρο θα ακουστούν αποσπάσματα από τα έργα Οδύσσεια (σε ποίηση Κώστα Καρτελιά), Λυρικά (σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη), Τα Λυρικότερα και Βεατρίκη (σε ποίηση Διονύση Καρατζά) και Τα Λυρικώτατα (σε ποίηση Γιάννη Θεοδωράκη).

