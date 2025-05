Μεγάλη μάχη έδωσαν στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαχτσε με τους Τούρκους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 38-33.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κέντρικ Ναν με εντυπωσιακή προσπάθεια νίκησε το χρονόμετρο και τον Χέιζ Ντέιβις για να διαμορφώσει το 38-33.

Nunn putting Panathinaikos within 2 possessions of Fenerbahçe at the half with this buzzer beater😤#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/3FoJpYNxQu

