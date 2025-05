Ο Παναθηναϊκός είχε μια μεγάλη επιστροφή στο Final Four της EuroLeague. Ο Ματίας Λεσόρ, όχι απλά επέστρεψε στη δωδεκάδα της ομάδας στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε, αλλά πήρε και τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής.

Ο Γάλλος σέντερ αγωνίστηκε ξανά μετά από 155 ημέρες από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο αριστερό του πόδι. Μάλιστα, η επάνοδός του συνδυάστηκε με δύο εντυπωσιακές φάσεις.

Αρχικά, έκοψε τον Μπιμπέροβιτς και λίγο αργότερα κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι της Φενέρμπαχτσε πετυχαίνοντας έτσι τους πρώτους του πόντους από τις 19 Δεκέμβριο του 2024 και το ματς με την Μπασκόνια.

He is BACK, and what better way to start…

A typical Lessort rejection 🛑

‘Flight Time’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/fNF7k7CuUO

