Σε μια σκηνή που θύμισε θεατρική παράσταση πολιτικής έντασης και ξύπνησε μνήμες από την επίσκεψη Ζελένσκι τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Νοτιοαφρικανό πρόεδρο Σίριλ Ραμαφόσα κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, κατηγορώντας τον ψευδώς για γενοκτονία εις βάρος των λευκών Νοτιοαφρικανών.

Μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και με τρόπο που φαίνεται να ήταν προσεκτικά προσχεδιασμένος, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έστησε ένα σκηνικό σύγκρουσης, παρουσιάζοντας βίντεο και φωτοτυπίες άρθρων τα οποία –όπως ισχυρίστηκε– αποδείκνυαν διώξεις, κατασχέσεις γης και μαζικές δολοφονίες λευκών αγροτών.

Επρόκειτο για μία ακόμη απόδειξη ότι ο Ρεπουμπλικάνος είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει το Οβάλ Γραφείο, ένα μέρος όπου παραδοσιακά τιμώνται οι ξένοι ηγέτες, για να ταπεινώσει επισκέπτες από λιγότερο ισχυρές χώρες ή για να τους ασκήσει πιέσεις για ζητήματα με τα οποία έχει πάθει ο ίδιος εμμονή.

Η πρωτοφανής συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να ωθήσει ξένους ηγέτες να το ξανασκεφτούν προτού αποδεχθούν μια πρόσκληση από εκείνον και κινδυνεύσουν με δημόσια ταπείνωση. Ένας δισταγμός που ενδέχεται να δυσκολέψει την Ουάσινγκτον να συσφίξει τις σχέσεις της με κράτη και εταίρους τους οποίους επιδιώκει να προσελκύσει ο βασικός της αντίπαλος, η Κίνα.

Ο Πάτρικ Γκάσπαρντ, πρώην Αμερικανός πρεσβευτής στη Νότια Αφρική επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι ο Τραμπ μετέτρεψε τη συνάντησή του με τον Ραμαφόσα σε «αισχρό θέαμα» και «του συμπεριφέρθηκε άσχημα χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο βίντεο και βίαιη γλώσσα».

Η συνάντηση των δύο ηγετών είχε παρουσιαστεί ως ευκαιρία να εξομαλυνθούν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Αφρικής, κυρίως μετά την επιβολή επιπλέον δασμών από την Ουάσινγκτον, αλλά και να αποκλιμακωθεί η ένταση μετά τις αβάσιμες κατηγορίες Τραμπ περί «λευκής γενοκτονίας» και την πρότασή του να δεχθεί Αφρικάνερ ως πρόσφυγες στις ΗΠΑ.

Extraordinary moment as Trump plays videos to back up his ‘genocide’ claims in meting with Ramaphosa pic.twitter.com/jIEsDt6kjp

— Danny Kemp (@dannyctkemp) May 21, 2025