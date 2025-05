Η ΕΕ και η Βρετανία κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για την άμυνα και την ασφάλεια, την αλιεία και την κινητικότητα των νέων ενόψει της διμερούς συνόδου που θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή των βρετανικών επιχειρήσεων σε μεγάλα ευρωπαϊκά αμυντικά συμβόλαια, δήλωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Εκπρόσωποι των κυβερνήσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες έλαβαν κείμενο για την Αμοιβαία Κατανόηση Βρετανίας-ΕΕ, το οποίο τώρα βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης από τις κυβερνήσεις των 27 χωρών μελών, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συναντηθούν αργότερα σήμερα στο Λονδίνο.

«Υπάρχει μια συμφωνία (…) εξ όσων έχω καταλάβει, όλες οι χώρες μέλη φαίνεται να είναι ικανοποιημένες με τα όσα υπάρχουν στο τραπέζι, καθώς ετοιμάζεται να ξεκινήσει η σύνοδος. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ώστε να έχουμε την επίσημη συμφωνία όλων των χωρών μελών, αλλά δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα», σημείωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του ο Κιρ Στάρμερ έγραψε: Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά — να αφήσουμε πίσω τις παλιές, φθαρμένες πολιτικές διαμάχες και να αναζητήσουμε λογικές, πρακτικές λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή των Βρετανών πολιτών.

It’s time to look forward — to move on from the stale old political fights and to find common sense, practical solutions that improve the lives of British people.

Secure borders. Cheaper bills. More jobs.

We will close a deal in the national interest.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 19, 2025