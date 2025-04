Με ένα εξώφυλλο που για μία ακόμη φορά προκαλεί αίσθηση καθώς απεικονίζει τον φαλακρό αετό, το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ, «τραυματισμένο», το βρετανικό περιοδικό Economist επισημαίνει τις σοβαρές επιπτώσεις των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα. Ο τίτλος «Μόνο 1361 μέρες έμειναν» αναφέρεται στον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της θητείας του αμερικανού προέδρου, θέτοντας το ερώτημα αν θα καταφέρει να ολοκληρώσει το «επαναστατικό πρότζεκτ» που έχει ξεκινήσει.

Στο κύριο άρθρο του, το Economist υπογραμμίζει ότι οι πρώτες 100 ημέρες της δεύτερης θητείας Τραμπ ήταν οι πιο ανατρεπτικές για την Αμερική τον 21ο αιώνα, συγκρίσιμες ίσως μόνο με εκείνες της εποχής του προέδρου Φραγκλίνου Ρούζβελτ. Το περιοδικό τονίζει ότι ο Τραμπ δεν διαχειρίζεται απλώς την εξουσία, αλλά επιχειρεί να αναμορφώσει ριζικά την οικονομία, το κράτος, τον πολιτισμό, τη διεθνή πολιτική σκηνή, ακόμη και την ίδια την έννοια και τη φυσιογνωμία της Αμερικής.

