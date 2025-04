Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά τις απειλές για αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον ρωσοουκρανικό πόλεμο. Σε σύντομο μήνυμά του, στην πλατφόρμα ιδιοκτησίας του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ελπίζει ότι «εντός της εβδομάδας» ελπίζει σε μια συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

«Ας ελπίσουμε η Ρωσία και η Ουκρανία να καταλήξουν σε μια συμφωνία αυτήν την εβδομάδα», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος. «Και οι δύο μπορούν στη συνέχεια να κάνουν καλές δουλειές με τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι σε πλήρη άνθηση, και να κερδίσουν μια περιουσία!», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία κήρυξε συναγερμούς για αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και το ανατολικό μισό της χώρας, καθώς εκρήξεις συγκλόνισαν νωρίς σήμερα το πρωί την πόλη Μικολάιφ, ανακοίνωσαν οι αρχές, ώρες μετά τον τερματισμό της μονοήμερης πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός, που είχε κηρύξει ο ρώσος πρόεδρος.

Το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορήθηκαν για χιλιάδες επιθέσεις που παραβίασαν την εκεχειρία, για την οποία το Κρεμλίνο γνωστοποίησε χθες, Κυριακή, ότι δε θα παραταθεί.

Η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι θα καλωσόριζε μια παράταση της εκεχειρίας και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε επανειλημμένα την προθυμία της Ουκρανίας να σταματήσει τα πλήγματα για 30 ημέρες.

Ωστόσο ο Πούτιν, ο οποίος εξαπέλυσε την εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022 και διέταξε το Σάββατο την αναστολή κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας, κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής ώρα Μόσχας (και ώρα Ελλάδας), δεν έδωσε εντολή να παραταθεί.

«Δεν υπήρξαν άλλες διαταγές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, όταν ερωτήθηκε αν η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μερικά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές κηρύχθηκαν σε περιφέρειες της ανατολικής Ουκρανίας και οι συναγερμοί σταδιακά επεκτάθηκαν προς τις κεντρικές περιφέρειες της χώρας.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 96 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και τρεις πυραύλους, στη διάρκεια επιθέσεων την περασμένη νύχτα, προκαλώντας ζημιές στις περιφέρειες του Χαρκόβου, του Ντνιπροπετρόφκ και του Τσερκάσι, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 42 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλαξαν την πορεία άλλων 47 κάνοντας χρήση μέσων ηλεκτρονικού πολέμου, πρόσθεσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, σε ανάρτησή της στο Telegram. Δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τους πυραύλους.

«Καλούμε τους κατοίκους της πόλης να μεταβούν αμέσως στα πλησιέστερα καταφύγια και να παραμείνουν εκεί μέχρι τη λήξη του συναγερμού», ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 4:41 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Εκρήξεις συγκλόνισαν το ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ, ανέφερε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Ολεκσάντρ Σένκεβιτς. Ωστόσο, δε διευκρίνισε αν οφείλονταν στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ή αν τα ρωσικά όπλα έπληξαν κάποιο στόχο.

Ενώ δεν κηρύχθηκαν αεροπορικοί συναγερμοί χθες, Κυριακή, στην Ουκρανία, οι δυνάμεις της χώρας ανέφεραν σχεδόν 3.000 παραβιάσεις από τη Ρωσία, της κατάπαυσης του πυρός που είχε η ίδια κηρύξει, με τις σφοδρότερες επιθέσεις και βομβαρδισμούς να σημειώνονται κατά μήκος του τμήματος της γραμμής του μετώπου στο Ποκρόφσκ, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ζελένσκι.

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν και στη ρωσική περιφέρεια του Βορονέζ, που συνορεύει με την Ουκρανία, για δύο ώρες, στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, ότι ουκρανικές δυνάμεις πυροβόλησαν 444 φορές εναντίον ρωσικών θέσεων και ότι μέτρησε περισσότερες από 900 ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προσθέτοντας ότι υπήρξαν νεκροί και τραυματίες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για το πεδίο της μάχης από ανεξάρτητη πηγή.

