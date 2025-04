Η Ουκρανία πρότεινε στη Ρωσία να εγκαταλείψει τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς σε πολιτικές υποδομές για τουλάχιστον 30 ημέρες, ανέφερε απόψε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε αυτό το βήμα, αυτό θα είναι απόδειξη ότι σκοπεύει να συνεχίσει να κάνει μόνο εκείνα τα πράγματα που καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές και παρατείνουν τον πόλεμο» έγραψε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σε άλλη ανάρτηση στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Μόσχα ότι παραβίασε την πασχαλινή εκεχειρία που η ίδια κήρυξε περισσότερες από 2.000 φορές, όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν υπήρξε κανένα αεροπορικό πλήγμα. «Δεν υπήρξε αεροπορικός συναγερμός σήμερα», υπογράμμισε.

Η Ρωσία υποκρίνεται ότι τηρεί την πασχαλινή εκεχειρία αλλά πραγματοποίησε εκατοντάδες επιθέσεις με το πυροβολικό της το βράδυ του Σαββάτου και ακόμη περισσότερες σήμερα, είπε. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, υπήρξαν 67 επιθέσεις από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 20.00 σήμερα.

«Είτε ο Πούτιν δεν ελέγχει πλήρως τον στρατό του, είτε η κατάσταση αποδεικνύει ότι στη Ρωσία δεν έχουν σκοπό να κάνουν μια αυθεντική κίνηση για τον τερματισμό του πολέμου και ενδιαφέρονται μόνο για ευνοϊκή κάλυψη από τον Τύπο», πρόσθεσε.

A report by Commander-in-Chief Syrskyi as of 8:00 p.m. on Easter Day.

As of this hour, since the beginning of the day, the Russian army has violated Putin’s ceasefire more than two thousand times. There have already been 67 Russian assaults against our positions across various…

