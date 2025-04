Ο αριθμός των εκτελέσεων στο Ιράν υπερδιπλασιάστηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο τον περασμένο χρόνο, έγινε σήμερα γνωστό από τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR).

Τουλάχιστον 230 άνθρωποι, μεταξύ αυτών οκτώ γυναίκες, εκτελέστηκαν από τις αρχές Ιανουαρίου, ιδίως για ανθρωποκτονίες και διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε η οργάνωση IHR, που εδρεύει στη Νορβηγία, έναντι 110 εκτελέσεων που καταγράφηκαν τους τρεις πρώτους μήνες του 2024.

«Ο κίνδυνος μιας σημαντικής αύξησης των εκτελέσεων τις επόμενες εβδομάδες είναι σοβαρός», προειδοποιεί ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ σε ένα δελτίο Τύπου που εκδόθηκε.

In March 2025, at least 59 people including five women, were executed in Iranian prisons. Three Afghan nationals, seven Baluch and one Kurdish minority were amongst those executed. The number of executions in the first three months of 2025 were more than double for the same… pic.twitter.com/uAdcCnJtQ1

