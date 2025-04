Έπεσαν οι υπογραφές για τη συμφωνία εξαγοράς του 60% της Jackaroo από τον όμιλο Vivartia.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ η διοίκηση της Vivartia και ο Μιχάλης Ματζουράνης, ιδρυτής της δημοφιλούς αλυσίδας street food, υπέγραψαν το deal έπεσαν χθες το απόγευμα, 31 Μαρτίου, δηλαδή την ίδια μέρα που η IDEAL Holdings ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Μπάρμπα Στάθης.

Το τίμημα για την Jackaroo και η επόμενη μέρα

Με βάση πληροφορίες από την αγορά, το τίμημα που κατέβαλλε ο όμιλος Vivartia για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Jackaroo ανήλθε σε περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Ο Μιχάλης Ματζουράνης παραμένει μέτοχος διατηρώντας το 40% της αλυσίδας, διατηρώντας και τη διοίκηση.

Η αλυσίδα Jackaroo, που ξεκίνησε το 2018 από τον Πειραιά, διαθέτει ήδη πέντε σημεία στην Αττική (δύο στον Πειραιά, και από ένα σε Φωκίωνος Νέγρη, Νέο Κόσμο και Περιστέρι), ενώ πολύ σύντομα το δίκτυο θα ενισχυθεί με ένα νέο κατάστημα στην Αγία Παρασκευή.

Πληροφορίες του ΟΤ αναφέρουν ότι στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Vivartia περιλαμβάνεται το άνοιγμα τουλάχιστον ακόμη δύο καταστημάτων, εκ των οποίων το ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το χρονικό του deal μεταξύ Vivartia και Jackaroo

Η προσέγγιση των δύο πλευρών ξεκίνησε πέρσι και τον Νοέμβριο όταν και υπογράφηκε το προσύμφωνο εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του επιτυχημένου concept.

Είχε προηγηθεί η συγχώνευση και απορρόφηση των τεσσάρων εταιρειών Blue House E.E., Jackdeli E.E., Εκμετάλλευση Εστιατορίων Hoagies Ετερόρρυθμη Εταιρεία, και Sandwiches E.E., που ήλεγχαν τα πέντε υφιστάμενα καταστήματα της Jackaroo από την εταιρεία Red Meat.

Το τελευταίο τρίμηνο η Vivartia διενήργησε τον σχετικό έλεγχο σε οικονομικό, λογιστικό και φορολογικό επίπεδο (due diligence) της Jackaroo, με την τελική συμφωνία να υπογράφεται χθες.

Τι κερδίζει η Vivartia

Η Vivartia, που έκανε το μεγάλο comeback στην κερδοφορία το 2023, με τον κλάδο της εστίασης να εμφανίζει –για δεύτερη χρονιά- τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, αποκτώντας το πλειοψηφικό πακέτο της Jackaroo ενισχύει την παρουσία της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του street food με ένα καινοτομικό σήμα, που έχει μεγάλη απήχηση το νεανικό κοινό (ηλικίες 15-25 ετών).

Μάλιστα ο όμιλος επενδύει και οργανικά στο street food λανσάροντας πριν λίγους μήνες το πρώτο κατάστημα La Pasteria Urban στο Μαρούσι, που φέρνει την αυθεντική γεύση της Ιταλίας… on the go.

Σήμερα η Vivartia στην εστίαση έχει παρουσία με τα σήματα Goody’s Burger House, Everest, Flocafé Espresso Room και La Pasteria. Ο κλάδος λειτουργεί δύο σύγχρονες μονάδες παραγωγής, ενώ εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες πελάτες σε περισσότερα από 560 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το success story της Jackaroo

Με «όπλο» το ποιοτικό και πρωτότυπο μενού, πλην όμως value for money τιμολογιακά, η αλυσίδα αρχικά βασίστηκε στα burger, ωστόσο μετά την πανδημία έριξε το βάρος της στο κοτόπουλο, εξ ου και o χαρακτηρισμός της ως η ελληνική KFC.

Η Jackaroo, που έχει σπάσει τρεις φορές παγκόσμια ρεκόρ παραγγελιών στην πλατφόρμα της Wolt, είναι το δεύτερο επιτυχημένο εγχείρημα του Μιχάλη Ματζουράνη, καθώς είχε προηγηθεί η αλυσίδα burger «Μπαρ Μπεε Κιου» η οποία το 2017 εξαγοράστηκε από την L’Artigiano.

