Σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα Νησιά Τόνγκα, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο έκανε λόγο για σεισμό 7,1 βαθμών.

Το GFZ μετέδωσε αρχικά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,6 βαθμούς αλλά στη συνέχεια αναθεώρησε. Το εστιακό του βάθος ήταν 16 χιλιόμετρα και όχι 10, όπως ανακοινώθηκε αρχικά.

