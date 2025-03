Λαμπερά πρόσωπα, υπέροχα φορέματα, φωτεινές παρουσίες, χαριτωμένα σκετς, εμπνευσμένοι λόγοι, τραγούδια και χορός! Κεντρική παρουσία στο φετινό σόου των Oscars 2025 θα έχει η πόλη του Λος Άντζελες και η τέχνη του κινηματογράφου, λένε οι συντελεστές που μοχθούν τους τελευταίους μήνες για την παρουσίαση της μεγάλης βραδιάς της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Έφτασε, λοιπόν, η ώρα των 97ων βραβείων Οσκαρ με τον δημοφιλή κωμικό Κόναν Ο’ Μπράιεν, βραβευμένο με Emmy βετεράνο του Late Night Show και της live τηλεόρασης, πανέτοιμο να πάρει το βάπτισμα του πυρός στο δύσκολο τηλεοπτικό στοίχημα του περίοπτου χολιγουντιανού θεσμού από το οποίο λίγοι οικοδεσπότες των Οσκαρ έχουν βγει αλώβητοι μέσα στα χρόνια.

Θα έχουν, άραγε, πύρινους πολιτικούς λόγους οι βραβευμένοι να εκστομίσουν στη μεγάλη τους στιγμή και ποια είναι από εδώ και στο εξής η τακτική του προοδευτικού χολιγουντιανού κατεστημένου απέναντι στον «τυφώνα Ντόναλντ Τραμπ»; Θα το διαπιστώσουμε σε λίγες ώρες…Πάντως οι νικητές το βράδυ της Κυριακής έχουν έναν κανόνα που δεν πρέπει να παραβούν: δεν θα πρέπει να μιλήσουν στο μικρόφωνο περισσότερο από 45 δευτερόλεπτα, αφού παραλάβουν το βραβείο τους.

Τα περίοπτα βραβεία του Χόλιγουντ είναι η παγκόσμια γιορτή του κινηματογράφου και όσα χρόνια κι αν περάσουν θα παραμένουν μια λαμπερή διασκέδαση, με πολλά βραβεία και τιμές για αυτούς που καταθέτουν το ταλέντο τους μπροστά και πίσω από τη μεγάλη οθόνη.

Φέτος ο δρόμος προς τη βραδιά της απονομής των χρυσών βραβείων ήταν πραγματικά δύσβατος: τον Ιανουάριο η καταστροφική πυρκαγιά στο Λος Άντζελες, ειδικά στις περιοχές Παλισέιντς και Ίτον, άφησε πίσω της πληγές στην πόλη. Στη συνέχεια η είσοδος του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ανέτρεψε εν μια νυκτί – με εκτελεστικά διατάγματα – την συμπεριληπτική πολιτική του Χόλιγουντ σε θέματα φύλων, εθνικοτήτων και σεξουαλικότητας, ενώ το απρόσμενο «σκάνδαλο Κάρλα Σοφία Γκασκόν» στιγμάτισε την οσκαρική κούρσα, έχοντας στο επίκεντρο τα παρελθοντικά ρατσιστικά tweets της τρανσέξουαλ πρωταγωνίστριας του μιούζικαλ «Emilia Perez».

Τα 97α βραβεία Οσκαρ θα έχουν βεβαίως αναφορά στην πυρκαγιά που άλλαξε για πάντα την Πόλη των Αγγέλων και θα τιμήσουν τους πυροσβέστες και τους εθελοντές που έσπευσαν για παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Ακόμη, στη θέση που της ανήκει ως υποψήφια για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, θα δούμε σίγουρα την Κάρλα Σοφία Γκασκόν (με έξοδα του Netflix που χρηματοδότησε και την ταινία και την οσκαρική της εκστρατεία, η Ισπανίδα ηθοποιός θα είναι στα Οσκαρ).

Οι παραγωγοί Κέιτι Μάλαν και Ραζ Καπούρ υπόσχονται ότι το σόου θα έχει τη φρέσκια ενέργεια του Ο’ Μπράιεν και εκπλήξεις όπως και επανενώσεις σταρ που θα συγκινήσουν (το ζητούμενο μιας ζωντανής εκπομπής, αν μη τι άλλο).

Αν και η απόφαση είναι να μην περιληφθούν φέτος στην τελετή οι επί σκηνής ερμηνείες των υποψήφιων για Οσκαρ τραγουδιών, οι Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε, συμπρωταγωνίστριες στο μιούζικαλ «Wicked» που διεκδικεί 10 οσκαρικές υποψηφιότητες και οι ίδιες το αγαλματίδιο Α΄ Γυναικείου Ρόλου και Β΄ Γυναικείου Ρόλου, αντίστοιχα, θα είναι στη σκηνή του Dolby Theatre. Μόνο που είναι άγνωστο τι θα κάνουν – περιμένουμε μια περφόρμανς-δυναμίτη!

Ομοίως, η Κουίν Λατίφα θα δώσει τη δική της περφόρμανς, αφιερωμένη στον Κουίνσι Τζόουνς που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο ενώ περιμένουμε να απολαύσουμε και τις Doja Cat, LISA of Blackpink και RAYE. Το σύνολο των ερμηνειών θα συνοδεύσει η Μεγάλη Χορωδία του Λος Άντζελες.

Πέρυσι, η διαδικασία της απονομής των βραβείων περιλάμβανε παλαιότερους νικητές και παλαιότερες νικήτριες στις κατηγορίες των ερμηνειών να μιλούν για κάθε έναν από τους υποψηφίους πριν από την ανάγνωση κάθε νικητή ή νικήτριας βραβείου Οσκαρ. Αυτή η ιδέα επανέρχεται και φέτος, αλλά πιο εξελιγμένη. Αυτή τη φορά δεν θα είναι οι ηθοποιοί, αλλά άλλες ειδικότητες επαγγελματιών του Χόλιγουντ, λιγότερο αναγνωρισμένες στα φώτα της δημοσιότητας, που θα μας βάλουν στα παρασκήνια της υλοποίησης μιας ταινίας.

Ποιες και ποιους σταρ θα δούμε σε ρόλους παρουσιαστών στα Οσκαρ; Στη σκηνή θα επιστρέψουν οι μεγάλοι νικητές των 96ων Οσκαρ, Έμμα Στόουν, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Σίλιαν Μέρφι και Ντα’Βάιν Τζόι Ράντολφ.

Μετράμε επίσης και κρατάμε τα ονόματα των Τζο Άλγουιν, Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Γουίλεμ Νταφό, Άνα ντε Αρνας, Λίλι Ρόουζ Ντεπ, Σελένα Γκόμεζ, Γκόλντι Χον, Κόνι Νίλσεν, Μπεν Στίλερ, Οπρα Γουίνφρεϊ και Έϊμι Πέλερ. Μαζί τους και οι Χάλι Μπέρι, Πενέλοπε Κρουζ, Ελ Φάνινγκ, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Σκάρλετ Τζοχάνσον, Τζον Λίθγκοου, Έϊμι Πέλερ, Τζουν Σκουίμπ και Μπόουεν Γιανγκ.

Η λίστα των μεγάλων ονομάτων δεν τελειώνει αλλά συνεχίζεται με τους Ντέιβ Μπαουτίστα, Χάρισον Φορντ, Γκαλ Γκαντό, Άντριου Γκάρφιλντ, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Μάργκαρετ Κουόλεϊ, Άλμπα Ρορβάχερ, Ζόι Σαλντάνια και Ρέιτσελ Ζέγκλερ!

Επίσης, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety, κατά τη διάρκεια της απονομής των Όσκαρ θα παρουσιαστεί ένα ειδικό αφιέρωμα στο φραντσάιζ του Τζέιμς Μποντ προς τιμήν των επί σειρά ετών παραγωγών Μπάρμπαρα Μπρόκολι και Μάικλ Τζ. Γουίλσον, οι οποίοι έλαβαν τιμητικά Όσκαρ το 2024 στα βραβεία Governors για το σύνολο της καριέρας και της προσφοράς τους στην κινηματογραφική βιομηχανία.

EXCLUSIVE: The Oscars will feature a special tribute to the James Bond franchise at Sunday’s Academy Awards in honor of longtime producers Barbara Broccoli and Michael G. Wilson, who received Honorary Oscars at the past Governors Awards. https://t.co/IJH6Fsz7zd

— Variety (@Variety) February 27, 2025