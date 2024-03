Η Νταβάιν Τζόι Ράντολφ, ο Ρόμπερτ Ντάουνι Σβαρτσενέγκερ με τον Ντάνι Ντε Νίτο, ο Ράιαν Γκόσλινγκ με το τραγούδι του που ξεσήκωσε τους πάντες, ο Τζον Σίνα που εμφανίστηκε γυμνός, οι Ινδιάνοι Οσέιτζ που τραγούδησαν επί σκηνής, ο Τζόναθαν Γκλέιζερ της Ζώνης Ενδιαφέροντος για το Ολοκαύτωμα, που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και μίλησε για τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά και η εμφάνιση του Ράιαν Γκόσλινγκ με την Έμιλι Μπλαντ, συνιστούν όλοι τους μερικές από τις καλύτερες στιγμές της 96ης Τελετής Απονομή των Βραβείων Όσκαρ.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο Ντάνι Ντε Βίτο επανενώθηκαν στα Βραβεία Όσκαρ 2024 για να παρουσιάσουν το Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ και μοιράστηκαν ένα αστείο για τον…Μπάτμαν στη σκηνή. Τριάντα έξι χρόνια μετά την ταινία τους Οι δίδυμοι του 1988 , οι δύο βετεράνοι του Χόλιγουντ, οι οποίοι έχουν υποδυθεί «κακούς» στη σειρά του Μπάτμαν συμπαρουσίασαν στα 96α Όσκαρ, αποσπώντας χειροκροτήματα. «Κοιτάξτε το, είναι τόσο όμορφο», είπε ο ΝτεΒίτο . «Κοιτάξτε όλους. Δείτε το, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Άρνολντ και εγώ παρουσιάζουμε μαζί, για έναν πολύ προφανή λόγο»», συνέχισε. «Προσπαθήσαμε και οι δύο να σκοτώσουμε τον Μπάτμαν», πρόσθεσε ο Σβαρτσενέγκερ.

Ομως, η στιγμή που όλοι περίμεναν και ξεσήκωσε όλη την αίθουσα του Dolby Theatre ήταν όταν ο Ράιαν Γκόσλινγκ και ο Μαρ Ρόνσον ανέβηκαν στη σκηνή για την ερμηνεύσουν το μεγάλο τους χιτ από την «Barbie», το «I’m just Ken», υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού (Μάρκ Ρόνσον και Άντριου Γουάιατ).

Ο Γκόσλινγκ ξεκίνησε να τραγουδά από τη θέση στο κοινό της αίθουσας του Dolby Theatre, πίσω από τη Μάργκο Ρόμπι, φορώντας ένα λαμπερό ροζ κοστούμι Gucci με ασορτί δερμάτινα γάντια και γυαλιά ηλίου. Μαζί του και οι Σίμου Λιου, Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ, Νκούτι Γκάτουα και οι υπόλοιποι Κεν της Barbie, που βρέθηκαν γύρω από τον αρχηγό τους στην ταινία με τα ανάλογα κοστούμια και ψηλά καπέλα. Ο Σλας έκανε, επίσης, μία εμφάνιση-έκπληξη κατά τη διάρκεια της περφόρμανς.

Ο συνθέτης Σκοτ Τζορτζ και οι Osage Sisters, από την φυλή των Ινδιάνων Οσέιτζ, τραγούδησαν το υποψήφιο για Όσκαρ «Wahzhazhe (A Song for My People)» από την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» προκαλώντας συγκίνηση, ιδιαίτερα στην πρωταγωνίστρια της ταινίας και υποψήφια Όσκαρ Λίλι Γκλάντστοουν, επίσης αυτόχθονα Αμερικανίδα.

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του ως Λιούις Στράους, τον αντίπαλο του ομώνυμου ήρωα στην ταινία «Oppenheimer», το μπλοκμπάστερ του Κρίστοφερ Νόλαν.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την απαίσια παιδική μου ηλικία και την Ακαδημία, με αυτή τη σειρά», αστειεύτηκε ο Ντάουνι σε έναν σύντομο ευχαριστήριο λόγο παραλαμβάνοντας το βραβείο του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου κράτησε η Ντα Βάιν Τζόι Ράντολφ για τον ρόλο της στην ταινία του Αλεξάντερ Πέιν «Τα Παιδιά του Χειμώνα». Βαθιά συγκινημένη, η Ράντολφ ανέβηκε στη σκηνή και, παραλαμβάνοντας το χρυσό αγαλματίδιο, δήλωσε: «Ήθελα τόσο καιρό να είμαι διαφορετική, αλλά συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να είμαι ο εαυτός μου».

Οι παραγωγοί Έμμα Τόμας και Τσαρλς Ρόβεν και ο σκηνοθέτης και παραγωγός Κρίστοφερ Νόλαν κράτησαν με χαρά τα χρυσά αγαλματίδιά τους Καλύτερης Ταινίας για το «Οπενχάιμερ».

Η εμφάνιση του πρώην παλαιστή του WWE Τζον Σίνα συγκαταλέγεται στις πιο απρόσμενες της βραδιάς καθώς εμφανίστηκε γυμνός για να παρουσιάσει το Όσκαρ Κοστουμιών. Στην αρχή φάνηκε να το συζητάει με τον οικοδεσπότη Τζίμι Κίμελ μετά πήρε φόρα και βγήκε! Αφότου προβλήθηκε το trailer των υποψηφιότητων έγινε μια ταχύτατη αλλαγή για τον σταρ καθώς τον έντυσαν οι ενδυματολόγοι της παραγωγής πάνω στη σκηνή.

Ο Τζόναθαν Γκλέιζερ κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας για τη «Ζώνη Ενδιαφέροντος», που αφορά το Ολοκαύτωμα. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στο επίκαιρο θέμα της ταινίας και τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Εκφωνώντας έναν από τους πρώτους πολιτικούς λόγους της βραδιάς, αναρωτήθηκε «Πώς αντιστεκόμαστε;»

Η Έμιλι Μπλαντ και ο Ράιαν Γκόσλινγκ του έδωσαν και κατάλαβε αστειευόμενοι. Οι δυο τους παρουσίασαν ένα αφιέρωμα στους άξιους επαγγελματίες των stunts στο Χόλιγουντ. «Επιτέλους μπορούμε να αφήσουμε τον ανταγωνισμό του Barbeinhemer πίσω μας», παρατήρησε χαριτωμένα ο Γκόσλινγκ. Και οι δύο σταρ ήταν υποψήφιοι για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου και Α΄ Ανδρικού Ρόλου, για τις ερμηνείες τους στις ταινίες «Oppenheimer» και «Barbie».

Τα φετινά Όσκαρ, όμως, δεν ήταν μόνο χαρουμένα ενσταντανέ και πολιτικοί λόγοι. Εξέχουσες προσωπικότητες από τη βιομηχανία του Χόλιγουντ και την παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία που έφυγαν από τη ζωή, τιμήθηκαν στο παραδοσιακό In Memoriam (Εις Μνήμην) κατά τη διάρκεια της 96ης τελετής απονομής.

Στο In Memoriam aκούστηκε το It’s Time to Say Goodbye των Andrea και Matteo Bocelli και προηγήθηκε ένα σύντομο κλιπ με τον Αλεξέι Ναβάλνι, των Ρώσο ηγέτη της αντιπολίτευσης, που πέθανε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη φυλακή. Το ντοκιμαντέρ για τον Ναβάλντι με τίτλο Navalny (2022) βραβεύτηκε πέρυσι με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.